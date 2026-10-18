Vestidos de huaso y con un tikitikití: BTS cierra con broche de oro su gira en Chile

Vestidos de huaso y con modismos chilenos impecables, BTS completó este sábado su tercer concierto en Chile, marcando el fin de su esperado paso por el país. En CNN Chile te contamos los detalles del último recital de la popular banda de K-Pop.

Nueve años después de su última visita, BTS volvió con su nuevo álbum Arirang y ofreció a sus fanáticas, mejor conocidas como “ARMY”, tres fechas de conciertos a mediados de octubre. Esto marcó un claro contraste con los dos shows que dieron en 2017 en el entonces Movistar Arena, donde las voces de las admiradoras aún parecían representar a un nicho y no el fenómeno global que son hoy.

Fieles a la reputación que los antecede, los integrantes demostraron por qué son una de las bandas dominantes de la industria. Durante las dos horas y media de espectáculo, BTS desplegó una puesta en escena del más alto nivel con su escenario 360°, en la que combinaron coreografías de una exigencia física brutal con interpretaciones vocales en vivo perfectas, sin perder el aliento ni la afinación en ningún momento.

“¡Hoy es nuestro último día en Santiago, pásenla chancho!“, gritó al inicio del concierto Jungkook, el miembro más joven de BTS, de 29 años.

La previa en el Nacional: Freebies y los creativos atuendos de ARMY

La espera para entrar al Coliseo Central del Estadio Nacional fue larga; miles de fanáticas chilenas pasaron alrededor de tres horas aguardando la tan ansiada apertura de puertas para tomar sus posiciones en el recinto.

Pero hubo algo que volvió mucho más amena la espera: los freebies. ¿Qué son? Pequeños obsequios que se acostumbran a regalar entre las fanáticas de conciertos de K-pop, como, por ejemplo, llaveros, pulseras, photocards (imágenes de integrantes de las bandas) o accesorios. Por supuesto, en el último recital de la agrupación estuvieron muy presentes; incluso, familiares de las asistentes se instalaban en las esquinas para recolectar freebies para quienes ya estaban dentro del recinto.

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A esto se suman los diversos outfits que usaron las ARMY locales: desde una lata de jurel San José hasta disfraces de Koya y Chimmy, personajes de BT21 creados por BTS en colaboración con LINE FRIENDS. Esto sacó risas a sus respectivos creadores —Namjoon (Koya) y Jimin (Chimmy)— durante su recorrido por el alrededor del escenario en IDOL.

Un divertido impasse: El fallo técnico que obligó a repetir la canción 2.0

Durante su presentación de 2.0, una falla dejó la plataforma central a mayor altura de la prevista y ocultó parcialmente a los artistas ante buena parte del público.

Entre risas, los integrantes de BTS terminaron la canción. Sin embargo, tras interpretar Normal, la banda interrumpió por unos instantes el itinerario del concierto y, a través de la intérprete, explicaron a las fanáticas el problema y que repetirían, por segunda vez, 2.0.

“Pero tienen que hacer como si lo estuvieran viendo por primera vez, ¿ya?”, pidió Namjoon.

Esta vez, sin el error del escenario, la coreografía sincronizada y las voces pulcras de los siete surcoreanos, 2.0 se presentó de forma impecable.

El homenaje a Chile: BTS sorprende vistiendo trajes de huaso

Tras presentar IDOL, BTS volvió al escenario con una vestimenta particular y, sobre todo, familiar: chupallas acompañadas de mantas de huaso de distintos colores, lo que provocó enseguida la ovación de las fanáticas.

Y es que la banda surcoreana tiene la tradición de vestir prendas típicas de la cultura local durante la sección final del show en su último recital. El gesto busca agradecer y rendir homenaje a la identidad y raíces de sus fanáticas extranjeras; en el caso de Chile, con los tradicionales trajes de huaso.

Spine Breaker: La petición del pueblo chileno que BTS cumplió

Uno de los momentos más esperados por las fanáticas es el segmento de las dos canciones sorpresa, las cuales están contempladas en cada función y pertenecen a álbumes antiguos del grupo.

La vara estaba muy alta dadas las canciones elegidas en el recital del viernes 16, que fueron Telepathy y Heartbeat (esta última presentada en vivo por primera vez por el grupo surcoreano).

Pero entre las peticiones de las fanáticas chilenas se repetía una constantemente: Spine Breaker. La canción, que es del álbum Skool Luv Affair Special Addition de 2014, tiene una conexión especial con el fandom chileno, ya que durante su segunda visita al país en 2017, en el marco del The Wings Tour, los integrantes grabaron un videoclip casero del tema al interior del hotel en el que se hospedaron en ese entonces.

Pese a que la canción fue presentada durante su show en Las Vegas, la ARMY de Chile tenía expectativas de que pudiera ser la elegida para esta noche, y no se equivocaron. Las dos canciones sorpresa del último concierto fueron Jump (un clásico de los inicios de BTS) y Spine Breaker.

De esa forma, se cumplió la petición de miles de fanáticas del país y BTS cerró con broche de oro su última noche en el territorio nacional.

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Del “tikitikití” al “Chi, chi, chi”: Los guiños chilenos con que BTS se despidió

Cada vez que los conciertos del Arirang World Tour llegan a su recta final, hay un segmento donde Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jungkook (Jungkook) dan un discurso para despedirse de ARMY.

Desde su llegada al país, los integrantes de Corea del Sur han sorprendido a la fanaticada chilena con frases en español y modismos locales como “po” o “carretear”.

No obstante, en esta última fecha, el integrante Kim Tae-hyung sorprendió al empezar con un típico “tikitikití” y una petición particular: realizar el clásico cántico “Chi, chi, chi”, el cual fue coreado con euforia por la audiencia.

Acto seguido, V aseguró que “va a volver al tiro”, por lo que pidió a las ARMY que “no se le escapen”. “Sí o sí nos vemos pronto. Si es chileno, es bueno“, cerró.

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Taehyung no fue el único que prometió volver tras este paso por el país. Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, RM y Jin también expresaron que no querían irse y aseguraron que regresarían a Chile.

Entre el “no me quiero ir de Chile” de Jin, el “tenemos que volver” de Suga y el “¡no puedo olvidar sus gritos, así que tenemos que regresar para escucharlos de nuevo!” de Jungkook, la posibilidad de que la banda vuelva a pisar suelo nacional quedó sobre la mesa.

“Hemos ido a muchos países hasta ahora, pero cuando cantamos Body to Body, en la parte del Arirang, de todos los lugares a los que hemos ido, ustedes han sido los mejores. No los olvidaremos en mucho tiempo”, destacó RM.

“No necesito más explicación de lo que sentí después de pasar tres días con ustedes; es que sí o sí tenemos que volver. No sé cuánto tiempo demoré porque nosotros estamos en un lugar que está muy lejos, pero sentí el amor de ustedes tanto como para superar eso. Les prometo que volveremos a vernos“, aseguró J-Hope.

Con ello, llegó el fin de los tres recitales programados de BTS, gira que reunió a un estimado de más de 210.000 personas (alrededor de 70 mil por cada recital) durante los tres días, logrando un sold out en cada fecha.