(CNN) – Bryan Cranston tiene un plan de tres años y no involucra a Hollywood.

De hecho, el actor de Breaking Bad tiene la intención de no estar cerca de Tinseltown en 2026, cuando probablemente pasará tiempo de calidad con su esposa Robin Dearden en Francia.

En una nueva entrevista con British GQ publicada el jueves, Cranston dijo que a lo largo de su carrera de décadas, Dearden siempre ha sido “más uno, ha sido la esposa de una celebridad” y ha tenido que “girar y ajustar su vida en función de la mía”

“Ella se beneficia enormemente de eso, pero estamos desequilibrados. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece“, agregó.

El retiro potencialmente temporal, imagina Cranston, lo incluirá a él y a Dearden viviendo en un pequeño pueblo francés, aprendiendo un nuevo idioma y cuidando un jardín en crecimiento.

“Quiero hacer excursiones de un día y tener el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones”, dijo, y aclaró que de ninguna manera, forma o forma esta aventura incluye trabajo.

“No voy a recibir llamadas telefónicas“, continuó, y agregó que para entonces tendrá 70 años.

Parte de este año sabático incluye que Cranston cierre su productora Moonshot Entertainment y venda la mitad de su marca de tequila Dos Hombres, de la que es copropietario con su coprotagonista de Breaking Bad, Aaron Paul.

Sin embargo, no se asuste: uno de los actores más queridos de Hollywood todavía tiene contenido de tres años que se ha dedicado a llevar al público.

Cranston protagoniza Asteroid City de Wes Anderson, que se estrenará en los cines el 16 de junio, y aparecerá en el próximo thriller de espías Argylle, dirigido por Matthew Vaughn.

También insinuó que está interesado en ser parte de un proyecto de reunión de Malcolm in the Middle sobre el cual se le acercó el creador del programa, Linwood Boomer. Cranston no confirmó ningún otro detalle sobre la posible reunión, pero dijo que tiene “curiosidad sobre esa familia 20 años después“.

Lamentablemente, Cranston canceló cualquier tipo de resurgimiento futuro de Breaking Bad y le dijo a British GQ que se había discutido la idea de una reunión de 15 años, pero su sentimiento general al respecto es “no intentemos hacer demasiado”.

En este momento, al menos, está enfocado en pasar los próximos tres años, para poder tomar ese descanso y beber vino en su jardín francés con su amada.