Britney Spears es clara: pese a las especulaciones -y la desdicha de sus fanáticos-, asegura que no tiene intenciones de volver a lanzar música bajo su nombre.

En una nueva publicación realizada el miércoles, 3 de enero en su cuenta oficial de Instagram, la cantante quiso poner un alto a las “noticias basura” que predicen un eventual regreso suyo a los estudios de grabación.

“No dejan de decir que estoy juntándome con gente equis para trabajar en un nuevo disco… ¡Nunca volveré a la industria musical!“, aclaró la estadounidense de 42 años.

“Cuando escribo, escribo para divertirme o para otras personas (…). ¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!!“, agregó la intérprete de Toxic, explicó que disfruta ser una ghostwriter (escritora fantasma) para otros artistas.

También quiso dejar en claro que su libro autobiográfico lanzado en 2023, The Woman in Me, no fue lanzado sin su aprobación legal.

“¿Acaso han visto las noticias estos días? Soy muy AMADA y bendecida”, finalizó.