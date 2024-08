Mira el primer póster oficial de “Bridget Jones 4: Loca por él”: Película llegará a los cines en 2025

El propio Hugh Grant asegura que la producción es "tan conmovedora como divertida" y cuenta con un guion "muy bueno".

¡El primer póster oficial de Bridget Jones 4 ya está aquí!

“Nueva década. Nuevo diario”, reza la imagen, en la que se puede observar a la icónica protagonista de los tres filmes anteriores, Renée Zellweger, sosteniendo una libreta y un bolígrafo.

La cuarta entrega llevará por título Bridget Jones: Loca por él, y volverá a tener en la pantalla a Hugh Grant (Daniel Cleaver) y Emma Thompson (doctora Rawlings).

Además, sumará entre sus filas a Leo Woodall (One Day y The White Lotus) y Chiwetel Ejiofor (The Martian y 12 Years a Slave).

¿De qué tratará Bridget Jones 4?

En la novela homónima de la autora Helen Fielding, Mad About The Boy (2013), el lector se encuentra con una Bridget que se halla en la cincuentena, es madre soltera y está experimentando, por primera vez, citas con hombres mucho más jóvenes que ella.

Esto lee la sinopsis oficial de la pieza literaria:

“¿Qué hacer cuando la fiesta de cumpleaños número 60 de una amiga es el mismo día que tu novio cumple 30? ¿Está mal mentir sobre la edad en las citas por Internet? ¿Es moralmente incorrecto ir a la peluquería cuando uno de tus hijos tiene piojos? ¿Realmente tuitea el Dalai Lama o es su asistente? ¿Es la tecnología ahora el quinto elemento? ¿O es la madera?



¿Equivale acostarse con alguien tras dos citas y seis semanas de mensajes de texto a casarse tras dos encuentros y seis meses de cartas escritas en tiempos de Jane Austen?

Preguntándose estos, y otros dilemas modernos, Bridget Jones tropieza con los retos de la maternidad solitaria, los tuits, los mensajes de texto y el redescubrimiento de su sexualidad en lo que ALGUNOS llaman grosera y anticuadamente ‘mediana edad’“.

En abril pasado, en tanto, el propio Hugh Grant aseguró durante una entrevista con People que la producción dirigida por Michael Morris es “tan conmovedora como divertida” y cuenta con un guion “muy bueno”.

El filme será distribuido por Universal Pictures y su estreno en Reino Unido está programado para el mítico Día de San Valentín: 14 de febrero de 2025.

