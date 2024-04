A Nicola Coughlan, protagonista de la serie Bridgerton, le dijeron que “no conseguirá trabajo” por apoyar a Palestina y el alto al fuego en la Franja de Gaza.

La actriz forma parte de la exitosa serie romántica/de época producida por Netflix desde su estreno (2020). Allí interpreta a Penelope Featherington, personaje que adquirirá un rol principal en la próxima temporada.

Y pese al hermetismo de muchas figuras en Hollywood al respecto, desde el inicio del reciente conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre, Coughlan ha estado compartiendo información en sus redes sociales de manera constante.

Así, a través de su cuenta de Instagram, también ha llamado a la acción para ayudar a aquellos afectados por los bombardeos israelíes, movilizando recursos tangibles en apoyo a la causa palestina traducidos en millones de libras esterlinas.

En una reciente entrevista con Teen Vogue, la irlandesa de 37 años compartió su visión respecto a la crisis humanitaria en Gaza, así como por qué ha decidido alzar la voz al respecto.

“Considero importante hacerlo, porque soy una persona muy privilegiada. Tengo mucha suerte de haber llegado a este punto de mi carrera (…). Me hace sentir la responsabilidad moral de devolver“.

Pero esta no es la única causa que ha apoyado Coughlan, a quien “siempre le ha importado la justicia social”.

En la misma entrevista, contó que, incluso antes de llegar a la televisión, hizo campaña puerta a puerta por el matrimonio igualitario en Irlanda y participó en marchas a favor del derecho al aborto.

“Para mí siempre se trata de apoyar a todos los inocentes; lo cual suena muy simplista, pero creo que hay que analizar las situaciones y pensar: ¿Apoyamos a los inocentes, sean de donde sean, sean quienes sean? Eso es lo que me motiva”, aseveró.

A pesar de las advertencias que ha recibido sobre las posibles repercusiones en su carrera, Coughlan sigue comprometida con su defensa y ha animado a sus seguidores a unirse a ella.

Cuando se trata de lo que está ocurriendo en Gaza, Coughlan afirma que “en Hollywood te dicen: ‘No vas a conseguir trabajo’, ‘no vas a poder hacer tal cosa’. Pero también creo que, en el fondo, sabes que tu postura es no querer que ningún inocente sufra, así que no me preocupan las reacciones de la gente“, afirmó.

Coughlan forma parte del elenco de Bridgerton desde su primer capítulo y será protagonista de su tercera temporada, con estreno fijado para el 16 de mayo de 2024.