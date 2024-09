Billie Eilish sorprende tras estrenar el video oficial de su exitoso sencillo “BIRDS OF A FEATHER”

El sencillo ha sido el más exitoso de "HIT ME HARD AND SOFT", el más reciente álbum de la cantante de 22 años.

Billie Eilish acaba de estrenar el video de BIRDS OF A FEATHER, canción de su más reciente álbum de estudio, HIT ME HARD AND SOFT, que debuto el pasado 17 de mayo.

En la producción audiovisual se puede ver a la intérprete de 22 años siendo arrastrada por una fuerza invisible, que incluso la hace levitar, mientras interpreta el exitoso tema que escribió junto a su hermano FINNEAS, quien también es cantante.

El video ya es tendencia en YouTube, hazaña que logró pese a que la artista estadounidense a penas anunció el lanzamiento un día antes de que hiciera su debut en la plataforma.

El éxito detrás del sencillo de Eilish se ha evidenciado en las listas de popularidad de la industria musical, en las que ha logrado mantenerse por meses entre los primeros lugares.

De momento, el tema ocupa el segundo puesto en el Top global de canciones de Spotify, mientras que en el Top 200 de Apple Music se posiciona en el sexto lugar.

Además, ha logrado permanecer por 18 semanas dentro de las primeras tres posiciones del Billboard Global 200. Incluso alcanzó el primer lugar en agosto, convirtiéndose en el primer tema de la artista en lograr dicho hito.

Mira aquí el video de BIRDS OF A FEATHER