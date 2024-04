Billie Eilish ahondó en varios detalles importantes respecto a su próxima era musical.

Esta llegará a través de Hit Me Hard and Soft, su tercer disco de estudio, con fecha de lanzamiento programada para el 17 de mayo.

En una nueva entrevista en profundidad con Rolling Stone, la cantante de 22 años explicó que el título del álbum deriva de una anécdota compartida junto a su hermano y colaborador, Finneas, donde confundió el nombre de un sintetizador en el software de producción musical.

“Siento que este disco soy yo”, explicó. “No es un personaje. Es como la versión mía de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se siente como mi juventud y quién era de niña“.

La ganadora de dos Premios Oscar a la Mejor Canción Original -y la más joven de la historia en conseguir el número-, aseguró que, pese a su caótica irrupción en la escena, el año 2019 contempló “la mejor época” de su vida.

“Todo este proceso se ha sentido como si volviera a ser la niña que era. He estado llorándola. La he estado buscando en todo, y es casi como si el mundo y los medios de comunicación la hubieran ahogado. No recuerdo cuándo se fue”.

Asegura que el título Hit Me Hard and Soft, en tanto, “era la encapsulación perfecta de lo que hace este álbum”, explica.

“Es una petición imposible: no puedes ser golpeado fuerte y suave. No puedes hacer nada fuerte y suave al mismo tiempo. Soy una persona bastante extremista (…). Quiero las dos cosas al mismo tiempo. Así que pensé que era una forma muy buena de describirme, y me encanta que no sea posible“.

¿Y por qué no hay singles de esta tercera entrega? La joven es fiel a la idea de que cada canción debe ser experimentada en el contexto del álbum completo. De hecho, comparó el concepto con “una familia”, y no quiere que ninguna canción se ubique sola fuera de ese contexto.

Otro detalle del álbum es que, en una de sus pistas, se podrá escuchar un cameo inesperado de Shark, el pit bull de Eilish, quien respira y hace sonar su collar en una de las pistas.

Vida personal y sexualidad: “Llevo toda la vida enamorada de las mujeres”

Eilish también abordó abiertamente aspectos sobre su vida personal, enfocados abiertamente en su sexualidad.

Partes del tracklist, como Lunch -todavía desconocida ante el oído público-, podrían despertar dudas al respecto. Y ella lo sabe.

“Esa canción fue, en realidad, parte de lo que me ayudó a ser quien soy, a ser real“, aseguró la artista estadounidense. “Escribí una pieza incluso antes de haber hecho algo con una mujer, y el resto, después. Llevo toda la vida enamorada de las mujeres, pero no lo entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina”.

También explicó que el sexo le sirve como una herramienta para relajación, y es “literalmente” su tema de conversación favorito.

“Mi experiencia, como mujer, es que es visto de forma muy rara. La gente se siente muy incómoda hablando sobre ello, y se extraña cuando las mujeres se sienten muy cómodas con su sexualidad y son comunicativas al respecto. Creo que está muy mal visto hablar de ello, y eso debería cambiar”.

También le gustaría hablar sobre la masturbación, que según ella es igualmente tabú para las mujeres. El autoplacer, dice, la ha hecho más segura de sí misma. “La gente debería masturbarse. No puedo recalcarlo lo suficiente, como alguien con problemas corporales extremos y dismorfia que he tenido toda mi vida”.