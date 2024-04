¡Billie Eilish acaba de anunciar una participación especial en Fortnite!

La artista de 22 años compartió en su perfil verificado en la red social X una fotografía de sí misma reversionada como un personaje del reconocido videojuego en línea.

Sin dar mayor detalles, Eilish, ganadora de dos premios Oscar a Mejor Canción Original -y la persona más joven en la historia en haber logrado dos estatuillas- simplemente escribió “Fortnite Festival Escenario Principal” en su perfil en la red social X.

También etiquetó las cuentas correspondientes a Fortnite y Fortnite Festival.

A continuación, adjuntó la fecha 23 de abril de este año.

El Fortnite Festival, en tanto, en su propia cuenta en la misma red social, compartió un video de lo que parecería ser el personaje de Eilish arrastrándose por el suelo con unas zapatillas Air Jordan 1 color verde neón.

Cabe tener en cuenta que tanto Eilish como el videojuego tienen colaboraciones con la marca deportiva Nike.

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? pic.twitter.com/qNZyDElUVI

— Fortnite Festival (@FNFestival) April 22, 2024