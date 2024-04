Billie Eilish optó por aclarar rápidamente el inicio de una controversia que la vinculaba negativamente con Taylor Swift.

En un artículo recientemente publicado por el medio Billboard, la artista de 22 años se mostró abiertamente crítica con ciertas prácticas en la industria musical que resultan poco conscientes con el medioambiente.

El foco principal de la entrevista, en tanto, se centraba en la sustentabilidad y las formas en que la intérprete de What Was I Made For? la aplicaba en su vida y carrera.

¿Por qué inició la polémica?

Eilish comentó cuán “frustrante” le resulta a veces intentar aplicar estrategias ecológicas tras la promoción de sus producciones.

Esto, mientras “algunos de los artistas más grandes del mundo hacen jodidos 40 paquetes de vinilo diferentes que tienen apenas una cosa distinta, para que sigas comprando más. Es un despilfarro“.

También reprochó que sus colegas aún estén en un punto en el que “se preocupan tanto por los números y por ganar dinero”. Y en un guiño hacia los lectores, enfatizó: “Son todos tus artistas favoritos los que hacen esa mierda”.

Sus palabras no tardaron en despertar reacciones entre los fans de la también cantante Taylor Swift, quienes, manifestándose a través de redes sociales, interpretaron sus declaraciones como un posible ataque indirecto hacia los múltiples formatos del disco de estudio que Swift estrenará el próximo 21 de abril, The Tortured Poets’ Department.

La aclaración de Billie Eilish: “Son problemas de la industria entera”

Sin embargo, la doble ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original utilizó su propia plataforma para aclarar el contexto de sus comentarios.

“Sería muy genial que la gente dejara de poner palabras en mi boca y de verdad leyera lo que dije en ese artículo de Billboard. No hablaba de nadie en particular, estos son problemas sistémicos de la industria entera”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

“Y en cuanto a variantes, muchos artistas las lanzan – ¡Incluyéndome a MÍ! Cosa que dejé muy en claro en el artículo. La crisis climática es ahora y se trata de que todos seamos parte del problema e intentemos hacerlo mejor, por Dios”, cerró.