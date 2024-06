“Perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa”: Billie Eilish y su agridulce relación con el estrellato

La artista de 22 años explicó en una reciente entrevista que, al volverse de manera repentina un ícono global en plena adolescencia, le resultaba difícil relacionarse con sus pares, quienes no compartían ni comprendían las presiones que implicaba su salto a la fama.

Billie Eilish recientemente ahondó en las complejidades emocionales que enfrentó tras saltar al estrellato a los 14 años.

La cantante recientemente compartió en el podcast Miss Me?, de la BBC, cómo la popularidad temprana influyó negativamente en sus relaciones personales y amistades.

Durante su aparición en el programa conducido por Lily Allen y Miquita Oliver, la joven de 22 años describió un panorama de aislamiento y desajuste emocional que comenzó poco después de que su carrera despegara con Ocean Eyes, su primer hit internacional.

Explicó que, siendo repentinamente un ícono global, le resultaba difícil relacionarse con sus pares, quienes no compartían ni comprendían las presiones que implicaba su nuevo estilo de vida. “Perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa”, admitió Eilish. “De repente, ya no podía identificarme con nadie. Fue duro. Fue muy difícil“.

Este desfase provocó un alejamiento casi total, excepto por su mejor amiga, Zoe; quien, según afirmó la artista, fue la única que se mantuvo a su lado de manera constante.

Además, Eilish reveló un episodio particularmente revelador durante la celebración de su cumpleaños número 20. “Recuerdo haber mirado alrededor, y los únicos (que estaban presenten) eran empleados míos”, comentó. “Y todos tenían 15 o más años que yo”.

En un giro hacia la reconstrucción personal, Eilish mencionó que ha estado trabajando arduamente para cultivar nuevas amistades. Y en esa misma línea, narró un emotivo momento durante su participación en Coachella, donde la repentina realización de estar rodeada de verdaderos amigos la llevó a las lágrimas.

“Me quedé de ‘Tengo amigos, y simplemente los quiero tanto, y ha pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve amigos’. Me puse a llorar… y literalmente fue porque volví a tener amigos”, explicó.