El film de Hugo Covarrubias no logró llevarse la estatuilla como Mejor Corto Animado. La información se dio a conocer media hora antes del inicio de la ceremonia oficial de premios.

Bestia era la quinta cinta chilena nominada a los galardones más importantes del cine global. La cinta perdió ante The Windshield Wiper del español Alberto Mielgo.

Minutos antes, Covarrubias se refirió a la emoción de representar nuevamente a Chile en el cine internacional. “Creo que esto es muy importante para un país y también es muy importante contarlo desde otros puntos de vista, entonces creo que eso ha sido muy valorado, estamos muy impresionados con el nivel de apoyo que hemos tenido en Chile, hay mucha conmoción en Chile con respecto a Bestia“, dijo a TNT en su paso por la alfombra roja.

Bestia está inspirada en Ingrid Olderock, una agente que trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) durante la dictadura cívico-militar. El film cuenta en 15 minutos la vida de la agente presentando la relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, las que develarán una macabra fractura en su mente y en el país.

