“Soy la rapera más odiada de España, pero me encanta”, admitía BB Trickz a fines del año pasado.

Belize Kazi es una artista española de 24 años que se dio a conocer en abril del año pasado con su sencillo Missionsuicida.

Tras generar gran repercusión mediática por su desafiante contenido lírico, continuó su ascenso artístico con más singles hasta finalmente lanzar su EP debut, Trickstar, a fines del mismo mes. Este contó con seis canciones, a través de las cuales amplió el sonido característico introducido por su primer éxito.

En noviembre llegó su segundo EP, Sadtrickz, con la misma cantidad de canciones, pero esta vez, abordando tópicos más nostálgicos, como la pérdida de amistades y el éxito tras su rápido ascenso a la fama. (“LV Chanel y llorando en la Prada. Prefiero llorar con eso que con nada”).

Y a pesar de una corta carrera, esta española oriunda de Barcelona ya amasa casi 280 mil oyentes en Spotify; logrando que su estilo, tanto sonoro como estético, capte la atención del público.

Hazaña que repitió con su participación en las ediciones chilena y argentina de Lollapalooza. Fue en Chile, en tanto, donde concretó la primera fecha de su carrera agendada en un festival de música.

¿Qué dijo BB trickz a CNN Magazine?

CNN Magazine conversó con ella posterior a su show en el Parque Cerrillos, con el cual abrió el Alternative Stage de la segunda jornada.

—¿Cuáles son tus primeras impresiones en este primer viaje?

—Me ha encantado, la verdad. La primera experiencia y poder estar en un festival tan grande, compartir cartel con artistas tan chulos. La gente que vino a verme me llenó el corazón de amor. La energía. Me regalaron un bolsito, unas gomas de pelo. Me sentí muy querida, la verdad.

—¿Esperabas ese recibimiento del público de Chile? ¿Cómo lo viste desde el escenario?

—La verdad que no me esperaba nada… Porque yo no sabía que me disfrutaban aquí, que me escuchaban. Entonces, me ha sorprendido bastante, porque está a la otra punta del mundo. Estoy muy feliz con mi show.

—En tu paso por el festival, ¿has tenido oportunidad de compartir con artistas chilenos?

—Uno. Justamente ayer conocí a Jere Klein, que lo escuchábamos en España. Y nada, muy bacano.

—Eres parte de una nueva generación que combina la música y las redes sociales. TikTok en particular, que en este último tiempo ha ayudado mucho en la difusión de las carreras artísticas. ¿Cómo has vivido ser parte de esta primera serie de artistas con esa lógica de negocio?

—A mí me parece muy interesante, porque estamos en un momento en que nosotros, como artistas, podemos vender o hacer propaganda de nuestra propia música básicamente gratis, si tú tienes un celular y te sabes la aplicación. Está divertido y le da mucha oportunidad a cualquier persona. A mí me gusta mucho, porque soy capaz de enseñarme a mí como yo quiero, a mi tiempo y todo. Me parece interesante. No me gusta utilizar social media demasiado, pero intento estar activa.

—Te da una visión de los seguidores, poder tener una interacción más directa con ellos a pesar de que estén en la otra punta del mundo, ¿no?

—Claro. Es súper guay, porque puedo hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, y antes tu enviabas una carta a tu artista favorito y nunca te contestaba. Ahora es muy rápido y está chulo, porque es una conexión muy directa. Yo sigo a mis páginas de BB Trickz Fans y tiendo siempre a conversar con ellos.

—Tras tu presentación en Lollapalooza Chile y Argentina, ¿qué se viene para el año 2024?

—Colaboraciones, que aún no había hecho ninguna. Y cosas inesperadas, géneros que aún nunca había explorado. Quiero que la gente se sorprenda, que digan ‘What the fuck, ¿qué hace BB trickz en un corrido?’ ‘¿Qué hace BB trickz en un dembow?’