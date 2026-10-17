Bazar ED 2026 regresa al Parque Bicentenario: Fechas, entradas y qué habrá en su nueva edición

Bazar ED regresará a Santiago con una nueva edición que reunirá a más de 200 expositores de diseño, moda y decoración durante cuatro jornadas en el Parque Bicentenario de Vitacura.

El encuentro se realizará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre y este año estará marcado por la celebración de los 18 años de Bazar ED, además de una programación que incluirá masterclass, actividades infantiles, música en vivo y propuestas gastronómicas.

Más de 200 expositores en Bazar ED

La edición 2026 contará con propuestas de distintas áreas del diseño y la creación, desde vestuario y calzado hasta maquillaje, objetos y decoración.

Entre las marcas anunciadas se encuentran Enila, línea de ropa de Aline Israel; Alba y Adela, dedicada al calzado; Muse, marca de maquillaje de Concepción Allamand; y Giner Studio, de Josefa Giner.

La programación también incorporará masterclass, música en vivo, presentaciones y actividades para niños. En el apartado gastronómico participarán la pizzería Savoia, el bar Savia y Millefleur Café Bistró.

Durante el evento también estará disponible la segunda edición impresa de ED de este año, dedicada al color y su presencia en espacios, objetos, arquitectura y diseño.

View this post on Instagram A post shared by BazarED.cl (@bazared.cl)

¿Cuándo es Bazar ED 2026 y cuánto cuestan las entradas?

Bazar ED 2026 se realizará desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.

Tras agotarse la primera preventa, la segunda preventa tendrá un valor de $9.760 y estará disponible hasta el miércoles 4 de noviembre. El precio de referencia informado por la organización es de $12.200.

Los niños de hasta 12 años podrán ingresar gratuitamente.

También se anunciaron descuentos adicionales para clientes de tarjetas Visa Infinite y Signature.