Barry Keoghan impuso una particular regla familiar en torno a Saltburn. No darle play.

Una de las propias tías del exitoso actor irlandés reveló que su sobrino prefiere que no vean la última película que protagonizó junto a Jacob Elordi y Rosamund Pike.

“Él no me ha contado nada (sobre la trama de la película), y todavía no la veo, pero hay algunas cosas que quiere mantener en privado“, dijo Lorraine Keoghan al Daily Mail.

Y explicó los límites de Barry en relación al filme en que interpreta a Oliver Quick: “Hay algunas cosas que no quiere que sepamos… o veamos. Le prohibió a toda la familia ver Saltburn, porque hay algunas escenas subidas de tono“.

A pesar de su éxito en la pantalla y su nominación al Oscar en 2023, el actor de 31 años mantiene fuertes lazos con sus raíces. Realiza videollamadas regulares con su niñera y visita Dublín ocasionalmente, de acuerdo al mismo medio inglés.