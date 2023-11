La serie “Actors on Actors” regresará el próximo año a las pantallas junto a algunos de los actores más importantes en la carrera por los Oscar.

Variety, el medio anfitrión, confirmó esta jornada las parejas de actores que se reunirán para discutir temas en común y prácticas de la industria cinematográfica, en una serie de entrevistas que serán trasmitidas en televisión abierta.

Entre estas se encuentra Margot Robbie y Cillian Murphy, quienes discutirán, en una de las conversaciones más esperadas por el público, sobre sus roles protagónicos en Barbie y de Oppenheimer.

En su 19.ª temporada, los primeros cuatro primeros episodios del programa de Variety debutarán el próximo 11 de enero a las 8 de la tarde.

Todos los episodios serán trasmitidos a través de a página web pbssocal.org y en la aplicación gratuita de PBS tras su estreno.

La programación de “Actors on Actors” de este año incluye:

“Estoy muy emocionado de que ‘Actors on Actors’, la franquicia más prestigiosa de la temporada de premios, regrese con una de nuestras mayores alineaciones hasta el momento”, sostuvo el coeditor en jefe de Variety, Ramin Setoodeh.

Cillian Murphy and Margot Robbie have been paired up for Variety’s Actors On Actors pic.twitter.com/2tIMXGu798

— Film Updates (@FilmUpdates) November 30, 2023