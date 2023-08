La cantante estadounidense Olivia Rodrigo estrenó el videoclip de Bad Idea Right?, sencillo que se suma a Vampire como parte de los tracks de acceso anticipado que forman parte de su próximo álbum GUTS.

Este nuevo single llega como una mirada que muestra los pros y los contras de volver con un ex.

A medida que se desarrolla la canción, la artista de 20 años narra su febril monólogo interior con humor y franqueza.

“Bad idea right? comenzó con nosotros haciendo una canción de broma sobre mí misma, ya que estaba saliendo con un exnovio, pero luego nos dimos cuenta de que en realidad teníamos algo”, dice Rodrigo. “Estábamos tirando las cosas más extrañas a la pared: en uno de los coros hay una parte que suena como un instrumento en el fondo, pero soy yo gritando gradualmente más y más fuerte”.

Con una estética inspirada en las películas de terror del cine de bajo presupuesto de principios de los ’90, el video sigue a la artista en un viaje a la casa de un ex, con una escenografía que se distorsiona hasta el punto de romper su propia cuarta pared.

Revisa la lista completa de canciones que formarán parte de GUTS:

1. All-american bitch

2. Bad idea right?

3. Vampire

4. Lacy

5. Ballad of a homeschooled girl

6. Making the bed

7. Logical

8. Get him back!

9. Love is embarrassing

10. he grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream