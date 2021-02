Bad Bunny cumplió más de un sueño de infancia el domingo por la noche, cuando llegó al escenario del Royal Rumble 2021.

El cantante puertorriqueño no sólo realizó la anunciada presentación de Booker T junto al mismísimo ex luchador que integra el Salón de la Fama de la WWE, sino que además se subió al cuadrilátero.

Tras darse cuenta que The Miz había roto a golpes los equipos del DJ que lo acompañó durante su show, el Conejo Malo salió desde detrás de escena para cobrar venganza.

Fue en ese momento cuando Damian Priest, de ascendencia puertorriqueña, aprovechó la distracción para eliminar a Miz y Morrison del ring, quienes quedaron en el suelo.

Priest animó al intérprete de Dákiti a subirse al cuadrilátero, desde donde Benito se lanzó en una plancha que finiquitó al dúo.

La relación de Bad Bunny con la WWE es de larga data. En 2017, el artista invitó a Ric Flair a participar en el video de Chambea y en 2019 “Stone Cold” Steve Austin protagonizó el clip de Quién tú eres.

A comienzos de enero de 2021, el músico lanzó el video de Booker T, que forma parte de su más reciente álbum, El último tour del mundo, acompañado de la leyenda de la lucha libre.

Bad Bunny takes flight!

Off the distraction by @sanbenito, @mikethemiz & @TheRealMorrison have been ELIMINATED! #RoyalRumble pic.twitter.com/E75KqbNBK0

— WWE (@WWE) February 1, 2021