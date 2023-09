Los cantantes Bad Bunny y Luis Miguel se convirtieron en los dos artistas latinos más taquilleros de la historia, según el listado de Billboard Boxscore.

El ranking, que registra datos desde la década de 1980 hasta la actualidad, está construido con base en la recaudación de las presentaciones en solitario de los artistas y músicos.

A estos números se les suma además el 50% de la recaudación que generaron en presentaciones colaborativas con otros artistas.

Según los datos entregados, Bad Bunny ocupa el primer puesto del listado compuesto por de 20 artistas latinos, luego de recaudar US$ 508,7 millones en 170 conciertos. El puertorriqueño logró una asistencia total de 3,3 millones de espectadores a sus shows.

Del mismo modo, en 2022, se convirtió en el primer artista de habla hispana en encabezar la lista anual de Billboard Boxscore.

Luis Miguel, en tanto, se encuentra en segundo lugar con una recaudación total de US$ 319 millones en 567 conciertos, logrando reunir 4,3 millones de personas en sus shows.

El listado continúa con Daddy Yankee, en cuarto lugar, con US$ 224,7 millones; Jennifer López, con US$ 191,6 millones; Enrique Iglesias, con US$ 176,1 millones; y Alejandro Fernández, con US$ 161,7 millones.