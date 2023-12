Una serie de polémicas ha subseguido al evento que Kanye West organizó para escuchar su nuevo disco Vultures.

Entre las acusaciones de nuevas letras antisemitas y ropa con alusiones al Ku Klux Klan, estuvo también la reproducción de un exitoso single que no es suyo: Everybody (Backstreet’s Back), de los Backstreet Boys.

La familiaridad del sonido del hit llegó en la primera canción que presentó, también titulada Everybody.

Sin embargo, la legalidad tras su uso es algo más complicada de lo que pareciera en primera instancia.

En lugar de utilizar una “muestra” del single lanzado por la mítica boyband norteamericana en 1997, el rapero invitó a Charlie Wilson (que se une a Ty Dolla $ign, Lil Baby y el propio West en el tema) a recrear el coro.

Esto, en jerga musical, se conoce como interpolación.

La palabra hace referencia al uso de la melodía de una canción que ya existe, pero volviendo a producirla o grabarla en lugar de hacerle un sampling de manera directa, según explica Variety.

Además, a menudo incorpora letras distintas, como ocurre en este caso.

Entonces, ¿qué pasa con el uso de la canción?

Si Kanye West hubiese optado por hacer un sample o muestra, se vería legalmente obligado a contar con la aprobación tanto del sello discográfico como quien posea los derechos de la pieza en cuestión.

Y aquí va el por qué no podría haber demanda de la banda hacia el rapero: aunque los Backstreet Boys son quienes cantan Everybody (Backstreet’s Back) y le dieron reconocimiento mundial, en materia legal no figuran como dueños del hit, porque no lo escribieron.

Quienes sí cuentan con su propiedad son el reconocido compositor sueco Max Martin (una de las plumas tras éxitos como …Baby One More Time, de Britney Spears; It’s Gonna Be Me, de ‘N Sync y también I Kissed a Girl, de Katy Perry, entre otros) y Denniz Pop, aunque este último falleció.

Hasta ahora, no hay reportes de acción legal. Además, dado a que Everybody de Kanye no ha sido lanzada de manera oficial y por ende, no le da ganancias económicas, el músico no está inhabilitado de tocarla en público.