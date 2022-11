Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Backstreet Boys, ya que el grupo icónico de los ’90 regresará a Chile como parte de su gira DNA World Tour.

La agrupación, conocida por canciones como I Want It That Way, Everybody y Larger than life, se presentará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el miércoles 1 de febrero de 2023.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 10 de noviembre a las 11:00 horas. Sin embargo, habrá una preventa el martes 8 a las 11:00 horas para Clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia en Ticketmaster.cl.

Los precios de las entradas varían desde los $40 mil para galería y personas en silla de ruedas, hasta los $360 mil para la ubicación pit. A estos valores se les debe agregar el cargo por servicio.

Esta será la séptima vez que el icónico grupo pise suelo chileno. Su último concierto fue en el estadio Bicentenario de La Florida en 2020.