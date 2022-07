A 11 años de su fallecimiento, cuando tras una sobredosis se convirtió en otra miembro del fatídico “Club de los 27“, la mítica cantante y compositora británica de Jazz, Rythm & Blues y Soul, no ha sido olvidada. Así lo demuestra el nuevo proyecto de biopic que ha hecho diferentes anuncios en el último tiempo, aumentando las ansias de los fans.

Tal como recordó el portal de Vogue, la lista de filmes dedicado a la figura de Winehouse no es menor: Está la icónica Amy (2015), documental del realizador Asif Kapadia que ganó el Oscar; Le sigue Amy Winehouse: Back to Black (2018), una mirada en profundidad a la creación del álbum homónimo, dirigida por Jeremy Marre; Y, hasta ahora, Reclaiming Amy (2021), dirigido por Marina Parker, donde sus amigos y familiares reflexionan sobre la vida y legado de la artista. Ahora, Hollywood se hará cargo de contar la historia de su meteórico ascenso y trágica caída.

El pasado 11 de julio fue el portal Deadline el que reveló el proyecto en el que se ha estado trabajando desde 2018 y que será liderado por la directora Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Fifty Shades of Grey), quien además fue amiga íntima de Winehouse.

En ese sentido, se ha plantado la discusión de qué tan crítica y realista pueda ser la película, puesto que ya cuenta con el beneplácito de los herederos patrimoniales de la artista, incluido el su padre, Mitch Winehouse, quien en el reconocido filme de Kapadia estuvo en el foco por su presunto papel en la debacle de su hija, llevándola a un grave estrés debido a la exigencia laboral, que fue también motivo del empeoramiento de su adicción a las drogas.

En cuanto a las posibles candidatas a interpretar a Amy Winehouse, en 2015 se habló de Noomi Rapace, quien fue contratada para un proyecto que finalmente fue archivado. En 2018, en tanto, se sabe que fue barajada la compositora y ganadora del Oscar, Lady Gaga, algo que hasta ahora no se ha podido confirmar.

De hecho, en entrevista con The Sun, su padre manifestó otra intención: “No me importaría apostar por una actriz desconocida, joven, inglesa, londinense, que se parezca un poco a Amy. Lo que queremos es a alguien que represente a Amy tal y como era: La persona divertida, brillante, encantadora y horrible que era. No tiene sentido que yo haga la película [y el casting] porque soy su padre. Pero conseguir a las personas adecuadas para hacerlo, eso es lo importante, y lo haremos”.