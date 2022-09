A 20 años de su primer álbum, "Let Go", la artista franco-canadiense e ícono del pop-punk fue celebrada en el Paseo de la Fama de Hollywood. "Me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría", dijo Lavigne, quien estuvo acompañada del rapero Machine Gun Kelly, quien manifestó que la cantautora fue su inspiración.