El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que el cantante de 34 años murió ahogado bajo los efectos del alprazolam y el difluoretano. El cantante encontró fama por primera vez cuando era un niño con canciones pop como "I Want Candy" y "Crush on You" antes de lanzar su álbum de estudio debut, "Aaron Carter", en 1997.