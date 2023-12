La cantante chilena Mon Laferte recibió un destacado reconocimiento en la lista The Best Latin Songs and Albums of 2023 (Las mejores canciones y álbumes latinos del 2023) de la revista Time.

Su último álbum, Autopoiética, fue mencionado como uno de los mejores lanzamientos del año.

La publicación elogió la versatilidad de Laferte, describiendo al LP como una “experiencia impredecible”.

Desde baladas trip-hop hasta incursiones en reguetón con “NO+SAD”, Time destacó la capacidad de Mon Laferte para sorprender a sus oyentes.

La revista también la caracterizó como una “cantante de boleros new age“, resaltando la habilidad de la chilena radicada en México para fusionar géneros como cumbia, reguetón, bossa nova, trip-hop y salsa en su distintivo estilo musical.

Además de Mon Laferte, la lista de Time incluyó a otros destacados artistas latinos como Karol G, Rosalía, Rauw Alejandro, Bizarrap y Shakira, además de Young Miko.

A continuación revisa los mejores lanzamientos latinos según Time: