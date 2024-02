La banda australiana Men at Work será la encargada de traer de vuelta el new wave de los 80′ a Viña 2024.

Este martes 27 de febrero, la agrupación cerrará la tercera noche del festival, luego de la presentación intermedia del humorista Luis Slimming y la apertura del grupo Maná.

Men at Work debutará en el escenario de la Quinta Vergara con sus destacados éxitos como Down Under, Who Can It Be Now?, Overkill, entre otros, de la mano de Colin James Hay, vocalista e integrante original del grupo y parte de la banda de Ringo Starr, ex Beatle.

Mas allá de un One Hit Wonder

En los años ochenta, Colin James Hay empezó a tocar con pequeñas bandas en Melbourne y la banda se estableció en 1979 junto a Ron Strykert, Jerry Speiser, Greg Ham y John Rees.

El origen del nombre Men at Work proviene de la particular señalética de la calle del bar donde siempre tocaban en Melbourne que significa “hombres trabajando”.

Su primer éxito remonta gracias al hit Down Under, considerado un pseudo himno, ya que es una reivindicación del sentimiento de ser australiano -no nacionalista- en sus letras lamenta la manera en cómo los recursos eran explotados en su país y cómo Estados Unidos fue tomando cada vez más propiedad.

Tres álbumes, n°1 en la lista Billboard y un plagio

Business as Usual, fue su primer álbum (1981) que consiguió el mayor éxito internacional de un grupo australiano con canciones como Who Can It Be Now?, Down Under, entre otros. El álbum contiene su mayor hit y después de un año se convirtió en el n°1 de la lista Billboard en Estados Unidos durante 15 semanas.

Tras un gran éxito, luego de dos años lanzaron su segundo álbum Cargo, que logró posicionar el sencillo Overkill en la tercera canción más escuchada según la lista Billboard.

Sin embargo, la banda decide separarse tras su tercer y último disco Two Hearts, y Colin Hay decide seguir su carrera como solista.

A pesar de sus grandes éxitos, Larrikin Records demanda a Men at Work el 2010 por plagiar una canción popular australiana en su hit Down Under, especialmente en la flauta tocada por Greg Ham. Debido a esta situación, la compañía se llevó el 5% de las ganancias del sencillo.

Greg estuvo muy afectado por el plagio y comenzó a enfermar, asunto que lo llevó a la muerte en 2012 tras sufrir un infarto.

Men at Work y su vínculo con Chile

El grupo australiano regresa a Chile, con banda nueva, tras 25 años de cuando tocaron en el Monumental. “Recuerdo haber disfrutado de Santiago, el concierto fue increíble y el público también”, aseguró Colin Hay en Rockaxis.

Si bien, no recuerda mucho sobre su estadía, el vocalista mencionó que tiene amigos chilenos viviendo en Los Ángeles y ellos le insistieron en que visitara Chile por segunda vez. “Cuando les conté que formaremos parte del Festival de Viña, se alegraron y dijeron que me gustará”, expresó.

“Es fantástico que todos tengan la posibilidad de ver nuestro show en sus hogares”, comentó sobre el show que entregará el martes 27 en Viña 2024.