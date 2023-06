Este viernes, el grupo surcoreano ATEEZ anunció su regreso a nuestro país. A través de su cuenta de Twitter, confirmaron que pisarán el escenario del Movistar Arena el próximo miércoles 30 de agosto.

Cabe recordar que la agrupación visitó el país el pasado 12 de noviembre de 2022, en el marco del Music Bank in Santiago, show que fue abruptamente cancelado por la sorpresiva lluvia y granizo que ocurrió aquel día.

Además de Santiago, ATEEZ visitará el 23 de agosto a Ciudad de México; el 26 del mismo mes a São Paulo, Brasil; y el 3 de septiembre a la capital colombiana, Bogotá.

Hasta el cierre de esta nota, la venta de entradas y la productora a cargo del concierto no han sido anunciadas.

¿Quiénes son ATEEZ?.

ATEEZ es una boy band surcoreana formada por la agencia KQ Entertainment, la cual está conformada por ocho integrantes: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho. Los chicos debutaron el 24 de octubre de 2018, con su primer mini-álbum: Treasure EP 1: All to Zero; acompañada de la canción “Treasure”.

Uno de sus temas más populares es “Guerrilla”, del penúltimo álbum “THE WORLD EP.1: MOVEMENT”. La canción himno del grupo ya ha generado diversas reacciones y se ha demostrado con el apoyo que ATINY (fans de ATEEZ) le han dado, alcanzando más de 35 millones de reproducciones en YouTube.

Actualmente, la agrupación se encuentra preparando su regreso con el álbum “THE WORLD EP.2 : OUTLAW”, el que será estrenado el 16 de junio a las 18:00 horas (hora de Corea).