Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Ateez, ya que este martes finalmente se dieron a conocer los detalles sobre las entradas para el concierto que tendrán en Chile.

La agrupación compuesta por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho arribará al país como parte de su gira The Fellowship: Break the Wall.

¿Los esperabas 😎? ¡@ateez_official_ en Chile 😱!

📍30 de agosto, Movistar Arena

🗓️Preventa Exclusiva Banco de Chile desde el 8 al 10 de junio 10:00 AM.

🗓️Venta General 13 de junio 🎟️Entradas en @puntoticket #TheFellowship #Break_The_Wall_SCL #ATEEZ #에이티즈 pic.twitter.com/Y6nOTVWUz9 — Lotus (@lotusmusica) June 6, 2023

El regreso de los intérpretes de éxitos como Wonderland, Guerrilla, Hala Hala o Deja Vu está programado para el próximo miércoles 30 de agosto en el Movistar Arena.

Los ídolos visitaron el país por primera vez en noviembre de 2022, en el marco del Music Bank in Santiago, show que fue abruptamente cancelado por la sorpresiva lluvia y granizo.

¿Cuándo es la preventa y venta de entradas?

La preventa de entradas para clientes del Banco de Chile será desde el 8 de junio a las 10:00 am hasta el 10 de junio a las 9:59 am, mientras que la venta general comenzará el 13 de junio a las 10 am.

¿Cuánto costarán las entradas?

Las personas que compren durante el periodo de preventa tendrán un 20% de descuento. Tanto la preventa como la venta serán a través de la página web de PuntoTicket.

Cancha preferencial: $155.300 ($128.300 con descuento).

Platea baja diamante: $155.300 ($128.300 con descuento)

Platea baja golden: $115.000 ($95.000 con descuento)

Platea baja silver: $97.800 ($80.800 con descuento)

Cancha general: $74.800 ($61.800 con descuento)

Platea alta golden: $63.300 ($52.300 con descuento)

Platea alta silver: $57.500 ($47.500 con descuento)

Tribuna: $46.000 ($38.000 con descuento)

Silla de ruedas y acompañante silla de ruedas: $69.000 ($57.000 con descuento)

Escucha lo último de Ateez