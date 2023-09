La noche de este martes se celebraron los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, ya que se entregan desde 1984, este año contaron con un desfile de estrellas a nivel mundial.

Las presentaciones de Diddy, Shakira o Fall Out Boy contrastaron con nombres más actuales, como Doja Cat, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Karol G, las mexicanas The Warning o los coreanos Stray Kids.

Presentaciones de los MTV VMA 2023

Shakira protagonizó uno de los grandes momentos de la gala: reunió sus mejores éxitos en un popurrí de 10 minutos en el que le dio tiempo a bailar, a mover sus famosas caderas, a “surfear” sobre el público y a subir a un podio que se elevaba en el aire.

Grandes exponentes del hip-hop y el rap, tales como Doja Cat, Nicky Minaj, Lil Wayne y Diddy se tomaron el escenario de Nueva York. Doja Cat presentó Attention y Nicky Minaj Last Time I Saw You, mientras que tanto Diddy como Lil Wayne ofrecieron un popurrí de éxitos.

El K-Pop también estuvo presente en la gala de la mano de Stray Kids, agrupación que se llevó el premio a “Mejor K-Pop“. La popular boy band presentó S-Class, la canción principal de su último álbum, 5-Star, con el cual encabezaron los Billboard 200 por tercera vez consecutiva.

La música en español de la mano de artistas latinos no pudo faltar. Este año, la brasileña Anitta, el mexicano Peso Pluma y la colombiana Karol G realizaron icónicas presentaciones que tenían a todo el público del Prudential Center bailando y cantando.

Otras grandes presentaciones fueron dadas por artistas estadounidenses. El toque de pop fue dado por figuras como Demi Lovato, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, mientras que el rock lo trajo la icónica banda de rock de estilo “emo” Fall Out Boy.