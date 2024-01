Ariana Grande acaba de alegrar el nuevo año de todos sus fanáticos con el anuncio de su próximo álbum de estudio.

Hasta ahora, su más reciente trabajo en solitario se remontaba a fines de 2020, con el lanzamiento de Positions, su sexto disco.

Durante los últimos años, Grande dispuso que su voz sólo fuese oída mediante colaboraciones en sencillos ajenos, como fueron los -muy exitosos- remixes de Save Your Tears y Die for You, de The Weeknd.

Pero tras un largo tiempo alejada de los escenarios, este 12 de enero la artista volvió a incursionar en la música como solista. Yes, and? fue el sencillo que escogió para dar a su público la primera probada de la que será su séptima entrega. Este fue el video oficial. Así anunció Ariana Grande su nueva música

Pese a que el tracklist completo de su nuevo material aún no ha sido revelado, la cantante dos veces ganadora del Grammy sí dio a conocer el título y cuándo estará disponible para ser oído por el público.

El nombre que Ariana Grande escogió para su séptimo disco es Eternal Sunshine.

En lo que a la fecha de lanzamiento respecta, es probable que llegue más una declaración que una casualidad: el 8 de marzo, misma jornada en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La artista de 30 años oficializó el anuncio a través de publicaciones en sus redes sociales, las cuales incluyeron imágenes inéditas de ella posando. Estas, según Variety, forman parte de la sesión fotográfica oficial del nuevo álbum.