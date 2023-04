Ariana Grande reapareció en público para mandar un mensaje a quienes están “preocupados” por su apariencia física y su salud.

La intérprete de God is a Woman se ha alejado de la exposición pública en el último tiempo y se ha centrado en R.E.M., su marca de cosméticos. Sin embargo, ha recibido comentarios sobre su físico por parte de quienes piensan que luce demasiado delgada.

¿Qué dijo Ariana?

La cantante respondió a los comentarios morbosos a través de su cuenta de TikTok. “No suelo hacer esto, no se me da bien y no me gusta, pero quiero responder las dudas y preocupación que tienen sobre mi cuerpo“, comenzó diciendo.

“Hay otras formas de halagar a alguien o de ignorar algo que ves y que no te gusta. Por eso, creo que deberíamos ayudarnos mutuamente para convertirnos en espacios más seguro para todos (…). Existen muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa”, enfatizó Ariana.

Además, expuso que “el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo”. La cantante reveló que hace un tiempo “tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos consideran que es el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”

Ariana finalizó su mensaje haciendo un llamado a sus fans a tener más consideración con los comentarios que hacen sobre los demás: “Incluso si te diriges a alguien desde el cariño, nunca sabes por lo que está pasando, y probablemente esa persona ya esté trabajando en ello o reciba apoyo al respecto. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”.