La banda británica Arctic Monkeys anuncia su retorno con su nuevo álbum The Car, tras cuatro años sin anunciar música nueva Alex Turner vuelve a componer con un estilo indie rock, acompañado de la producción de James Ford, son 10 canciones en donde se pueden apreciar las orquestas, uso del piano y el jazz, entre las nuevas canciones destacan There’d Better Be A Mirrorball, Body Paint y I Ain’t Quite Where I Think I Am.

Es su séptimo álbum de su carrera musical y fue grabado en Butley Priory (Suffolk), La Frette (París) y RAK Studios (Londres), bajo una estética cinematográfica y con nuevos arreglos musicales, el vocalista Alex Turner, comentó en NME sobre el proceso creativo de The Car: “Nos tomó mucho más tiempo llegar al punto final de este álbum que de cualquiera de los otros. Supongo que porque teníamos un poco más de tiempo”.

Sus fanáticos podrán escuchar este domingo 23 de octubre el lanzamiento de su nuevo disco a través de una transmisión en vivo desde Kings Theatre, en la ciudad de Brooklyn, en donde la banda oriunda de Sheffield repasará sus grandes éxitos.

El arribo de los Arctic Monkeys en Chile será el próximo 12 de noviembre, en donde se presentará por primera vez en el festival Primavera Sound, que se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en donde también participarán Lorde, Arca, Interpol y Phoebe Brigders.