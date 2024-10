Más allá de la literatura: El “registro personal” que Antonio Skármeta dejó en el cine sobre su exilio en Alemania

El autor chileno Antonio Skármeta dejó un importante legado no solo en la literatura, sino también en el cine, ámbito en el que destacó como guionista y director. Su carrera en el séptimo arte, filmada íntegramente en Europa a fines de los 70 y mediados de los 80, se basó en sus propias vivencias y no vaciló reflejar la experiencia de los chilenos en el exilio.

Pese a que, a nivel popular, el principal legado de Antonio Skármeta se relega a su legado en la literatura, el hoy fallecido filósofo chileno y Premio Nacional de Literatura en 2014 destacaba por su dinamismo en diversas artes. Y dentro de esa misma línea, tuvo una significativa incursión en el cine.

Su primer contacto con el séptimo arte remite a 1972, año en que escribió el guion de La Victoria, basándose en las futuras elecciones de marzo de 1973. El filme, dirigido por Peter Lilienthal y con Silvio Caiozzi en la fotografía, fue estrenado el 17 de septiembre de 1973, a pocos días del golpe de Estado en Chile.

“Él (Lilienthal) vino a Chile en el 72 y filmó eso para explicarles a los europeos el entusiasmo del proceso de la Unidad Popular. Cuando preguntó sobre alguien que le pudiera hacer el guion, algunos amigos míos, bastante bromistas, le dieron mi nombre”, recordó el propio Skármeta en 1989, en una entrevista con la revista Enfoque 13.

El Goethe-Institut —mismo donde Skármeta fundó el taller literario “Heinrich Böll” en 1990—, trabajó en la restauración de la pieza en 2021 junto al Museo de la Memoria, y describió La Victoria como “un filme prácticamente desconocido en Chile”.

Lo que habría iniciado como una “broma”, terminó como una profunda amistad entre Skármeta y Lilienthal, con definitorias huellas en las vidas y carreras de ambos.

“Quedó muy contento con el trabajo y quiso que siguiéramos haciendo cosas juntos. Él fue el que me envió los pasajes para salir de Chile. Mi vinculación con Alemania, indudablemente, pasa por Lilienthal”, comentó el filósofo chileno, también a Enfoque 13.

Ocurrido el golpe militar, llegó a Berlín Occidental como exiliado, sin manejar el idioma más allá de algunos conceptos filosóficos aprendidos durante en su paso como estudiante y profesor en la Universidad de Chile.

Sin embargo, su necesidad de adaptación lo llevó no solo a acabar dominando el alemán (muchos años después, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, incluso asumió como embajador en el país), sino también a involucrarse de lleno en la escena artística local.

Según relata Jacqueline Mouesca en su libro Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años del cine chileno (1960-1985), comenzó a trabajar como profesor de guion y estética cinematográfica en la Academia de Cine en Berlin. Allí conoció a productores, dramaturgos y directores.

Siguió, entonces, trabajando como guionista en Reina la tranquilidad en el país (Peter Lilienthal, 1975).

Posteriormente, mientras trabajaba en Desde lejos veo este país (Christian Ziewer, 1978) y El Regalo (Bernard Grote, 1978), en paralelo llevaba a cabo en forma paralela su primer trabajo como director de un cortometraje: Permiso de residencia.

Estrenado en 1979, narra la espera en el exilio del descenso de Augusto Pinochet del poder; mientras, al mismo tiempo, van siendo derrocadas otras dictaduras como las de Portugal, Grecia e Irán.

En los años siguientes continuó trabajando en guiones. En 1979, participó en La huella del desaparecido, dirigida por Joachim Kunert, y en 1980 escribió otro guion para Peter Lilienthal, titulado La insurrección, del que salió su novela homónima.

Un escritor que, “de manera insólita”, saltó a dirigir películas

En 2015, año en que el Museo del Cine Alemán decidió editar y distribuir mundialmente las películas que Skármeta dirigió durante su tiempo en Berlín, el propio filósofo chileno contó que su salto a la dirección ocurrió “de manera insólita”.

“No pretendía ser director de cine, pues la escritura de novelas colmaba mi vocación”, relató en un artículo de su autoría para el Goethe-Institut.

Sin embargo, el tono tan humorístico como poético de su escritura no tardó en llamar la atención de las productoras alemanas, y la nueva faceta se desplegó tras la visita a su casa de un dramaturgo del canal de televisión ZDF.

Tras invitarlo a beber vino chileno, Skármeta le habló sobre la historia en la que estaba inmerso: la relación entre Pablo Neruda y un cartero, inspirado en el discurso del poeta nacional al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1971, así como su famosa cita a Rimbaud.

“Me gusta. Escríbeme un guion”, dijo que le comentó el productor.

“Lo grave ocurre cuando un mes después le mando el texto, y a la semana siguiente me llama por teléfono y me dice que quiere hacer la película. Y me pide que yo la dirija. Quedé estupefacto”, recordó.

La obra en cuestión era Ardiente paciencia, y se estrenó en 1983. Rodada en Portugal y protagonizada por Roberto Parada, la película ganó el Festival de Huelva.

En un Chile en plena dictadura, la cinta no pudo estrenarse en salas. Sin embargo, varios años después, en 1990, participó en el III Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Más adelante, Michael Radford adaptaría esta historia en Il Postino (1994), convirtiéndola en un éxito mundial que, en 1996, llegó a conseguir cinco nominaciones a los Premios Oscar.

Skármeta, por su parte, también en 1984 estrenó su segundo largometraje: Si viviéramos juntos (Wenn wie zusammen lebten…). En ella aborda la situación de los artistas chilenos en el exilio desde una mirada que fusiona el género documental con la ficción.

Un año después, llegaría su última obra hecha para la pantalla grande: Despedida en Berlín, en la cual abordó la ansiedad tras el retorno a la patria post-plebiscito.

“Las hice con honestidad, sencillez, espontaneidad, para responder a lo que los productores me pedían: dejar un registro personal de mi experiencia del exilio en Alemania”, quiso dejar en claro en 2015 respecto a su legado cinematográfico.

“Sé que son las obras de un escritor haciendo cine y desde esa perspectiva, creo que hay que ubicar sus defectos y eventuales méritos”, concluyó.