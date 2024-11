Anne Hathaway protagonizará la adaptación el cine de “Verity”, el exitoso libro de Colleen Hoover

Esta colaboración vuelve a reunir a Hathaway y Showalter tras el éxito de “The Idea of You”, comedia romántica de Amazon MGM Studios que lideró las visualizaciones en Prime Video.

Anne Hathaway se unirá al director Michael Showalter en la próxima adaptación cinematográfica de Verity, el libro de Colleen Hoover.

La película, basada en el éxito número uno del New York Times, será producida por Amazon MGM Studios y contará con un guion a cargo de Nick Antosca, según reportó Deadline.

La trama sigue a Lowen Ashleigh, una escritora con dificultades económicas que acepta un trabajo ofrecido por Jeremy Crawford, esposo de la reconocida autora Verity Crawford, interpretada por Hathaway. Tras un misterioso accidente que dejó a Verity incapaz de completar su exitosa serie de novelas, Lowen se traslada a la lujosa residencia de los Crawford, donde descubre un manuscrito que podría revelar oscuros secretos familiares.

Publicado de forma independiente en 2018, Verity se convirtió en un fenómeno literario, y fue adquirido por Grand Central Publishing en 2021. Solo en 2023, la novela vendió más de un millón de copias, consolidándose como un thriller gótico y psicosexual comparado con clásicos como Rebecca y Gone Girl.

Lee también: “El diario de la princesa” 3: Anne Hathaway confirma la película con nostálgico video “de vuelta a Genovia”

Esta colaboración vuelve a reunir a Hathaway y Showalter tras el éxito de The Idea of You, comedia romántica de Amazon MGM Studios que lideró las visualizaciones en Prime Video.

Hathaway, por su parte, también suma este proyecto a una destacada carrera reciente que incluye títulos como Mothers’ Instinct, Armageddon Time y Mother Mary.

Por su parte, Showalter, nominado al Emmy, ha dirigido producciones reconocidas como The Eyes of Tammy Faye (ganadora de dos premios Oscar) y The Big Sick, que recibió una nominación al Oscar por su guion.

La producción de Verity forma parte de una estrategia de Amazon MGM Studios para capitalizar el éxito de las adaptaciones de Hoover, cuyo reciente estreno, It Ends With Us, recaudó 346 millones de dólares a nivel mundial.