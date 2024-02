Anitta debutará en Viña 2024.

La diva de Río de Janeiro cerrará la cuarta noche del certamen con lo mejor del género urbano multilingüe. Sobre el escenario de la Quinta Vergara se espera que interprete éxitos mundiales como Downtown (2017), Envolver (2021) y Bellakeo (2023).

Con apenas 30 años de edad y más de una década de trayectoria, es considerada una de las estrellas pop brasileñas más grande del mundo.

En esta nota, conocerás más detalles acerca de la brasileña que ha colaborado con artistas que van desde Madonna hasta Ozuna y cuyo éxito la ha catapultado a la escena internacional, con hitos y números que han superado a exponentes urbanos de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny y Karol G.

Logros históricos “Yo siempre le decía a mi madre que iba a ser la cantante más grande de Brasil. Pero como era de un origen tan humilde, (los demás) me miraban con cara de que nunca iba a pasar”, dijo al medio Clarín en 2019. Logró conquistar la escena pop brasileña desde el lanzamiento de su primer disco, Anitta (2013) y pese a que su talento y carisma la catapultaron al reconocimiento nacional, su ambición la llevó más allá de las fronteras. No le gusta que le digan que lo suyo es suerte, porque ha trabajado muy duro para conseguirlo. Su mayor motivación es la palabra “imposible”, palabra que resultó determinante justo cuando aspiraba a convertirse en una artista internacional. Desafiando las barreras del idioma, se sumergió en el estudio del español y el inglés, investigó el movimiento del reggaeton en el continente y buscó colaborar con las principales figuras de este género para crear música en conjunto. Sobre sus hombros ha reposado la responsabilidad de representar a su país y también a América Latina ante el mundo en diversas premiaciones. Algunos de sus hitos: Primera brasileña en ganar Mejor Artista Latinoamericano en los MTV Europe Awards (2015)

Primera solista latinoamericana en alcanzar el número uno del Global Top 50 en Spotify, con Envolver (2021)

Primera brasileña en ganar un premio en los MTV Video Music Awards (2022)

Primera brasileña en ganar Artista Femenina Latina Favorita en los American Music Awards (2022)

Un inicio desde las favelas de Río de Janeiro

Su nombre real es Larissa de Macedo Machado y creció en un barrio muy humilde de Río de Janeiro: el vecindario industrial Honório Gurguel.

Allí vivió una infancia feliz, aunque algo limitada. Sabía que, cuando jugaba afuera, no podía alejarse demasiado de su casa.

“Era un poco peligroso, así que yo no salía de mi propia calle. Estaba siempre ahí, donde mi mamá pudiera verme de la puerta. Cuando ya tenía como 15 años, empecé a ir a unas fiestitas de calle”, recordó hace unos meses.

View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)



El mundo artístico siempre fue su sueño.

Las luces la atraían desde temprana edad y por lo mismo, tenía muy clara cuál sería su respuesta cada vez que alguien le preguntaba a qué quería dedicarse en la adultez.

“Desde niña, ya era mi sueño ser cantante y le decía eso a toda mi familia y amigos. Y no les decía: ‘Ay, quiero ser cantante’, les decía: ‘Voy a ser cantante’. Estaba súper segura de eso. Pero me contestaban: ‘Ay, calma, mira dónde estamos, de dónde venimos, es complicado, la realidad es otra'”, explicó en 2021.

Cirugías estéticas sin tabúes

Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta de sí misma en términos de personalidad, ella no tartamudea antes de afirmar: “Que soy muy transparente“.

Y es cierto. Anitta se ha ganado el aprecio y respeto de millones de fanáticos alrededor del mundo no sólo por su talento musical, sino también por la espontaneidad con la que aborda temas de índole personal que las estrellas suelen evitar.

Destaca el llamado que, en múltiples ocasiones, ha hecho a la normalización de las cirugías estéticas.

“Yo misma diseñé mi cara”, le hizo saber una vez, sin tapujos, a Pablo Mottos durante su aparición en El Hormiguero. “Si yo no trabajase tanto, mi cara ya sería otra. Cada año una nueva persona. Pero no tengo tanto tiempo”, agregó, en tono de broma.

Pese a que el presentador español quedó estupefacto ante la confesión, lo cierto es que Anitta, desde los inicios de la internacionalización de su carrera, ha abordado el tema sin tabúes de por medio.

Y ya en 2018, explicó la razón en un programa mexicano: “No quiero que la gente en la casa se quede mirando las portadas y diciendo: ¿Por qué no soy así? Qué vida injusta’. No. Sólo trabaje, junte su dinero y va a quedar como quiera“.

Su visión del empoderamiento femenino y la “hipocresía” de la sociedad

La joven brasileña se ha destacado por tener una actitud desafiante ante las normas sociales establecidas.

Esto, si bien le ha valido reconocimiento como un nuevo icono del empoderamiento femenino en el mundo de la música, también ha dado pie a críticas.

“Yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Me gusta mucho y, si me apetece enseñarlo, eso es lo que voy a hacer”, dejó muy en claro el año pasado durante una entrevista con el medio español El Mundo,

View this post on Instagram A post shared by Vogue Brasil (@voguebrasil)



En aquella misma instancia, al ser consultada respecto al debate feminista que gira en torno a si una mujer que se hipersexualiza a sí misma puede ser una mujer empoderada, admitió: “Yo lucho, precisamente, en favor de eso”.

Asimismo, cuestionó el valor social que se le otorga a la figura femenina en base a cuánto expone o no su físico.

“La sociedad ha interiorizado que la buena mujer es la mujer digna, la que esconde su cuerpo y lo reserva únicamente para su marido. Pero hay mucho valor en romper los esquemas, arriesgarse y dictar normas nuevas“, opinó.

También lanzó una crítica hacia “el machismo y la hipocresía” interiorizados en la la sociedad.

Y ejemplificó de la siguiente forma: “Los hombres quieren que su esposa sea casta, que vaya toda tapada. Pero, al mismo tiempo, les encanta ver vídeos de mujeres sin ropa. ¿O no es así? Yo quiero ser sensual y me siento feliz así, haciendo lo que quiero. No me importa lo que diga la gente”.