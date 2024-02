“Una joven esposa embarazada fue ingresada en el hospital por un simple ataque de apendicitis. Los médicos le colocaron un aparato sobre la barriga y le sugirieron que abortara al niño”, contó hace algunos años durante un concierto.

“Le dijeron que sería la mejor solución, porque el niño seguramente nacería con alguna discapacidad. Pero la valiente joven decidió no abortar y que el niño naciera. La señora era mi madre y el niño era yo“, finalizó.

El tenor italiano nació con ceguera parcial a causa de un glaucoma congénito.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)

Sin embargo, a los 12 años, sufrió la pérdida completa de la vista tras recibir un golpe en los ojos mientras jugaba al fútbol en un internado en la provincia de Reggio Emilia. Previamente, sus padres lo habían enviado a esta institución con la intención de que aprendiera a leer en braille.

Pero la ceguera no es un tema recurrente en sus entrevistas. Más bien, lo evita.

“¿Sabes por qué no me gusta hablar de mi discapacidad? Me vienen a preguntar cosas como si fuera totalmente inválido y no estoy de acuerdo. Yo he visto mucho en la vida y no me puedo hacer el mártir”, dijo al medio español ABC en 2015. “He visto cien veces más que quienes siempre hablan de mi discapacidad”.