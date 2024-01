Mónica Carrasco (76) y Jorge Gajardo (87), el icónico matrimonio que protagonizó la serie Los Venegas durante más de dos décadas, ahora se toma las pantallas del cine chileno con el estreno de Análogos.

La película, dirigida por Jorge Olguín, narra la historia de Blanca y José, una pareja de ancianos solitarios cuya rutina de ver televisión se ve afectada por un fenómeno astronómico.

Blanca sufre una enfermedad degenerativa semejante al Alzheimer y depende de José en situaciones cotidianas. “Es una mujer que es incapaz de sobrevivir si no tiene el apoyo de su pareja“, explicó Mónica en entrevista con CNN Magazine.

Asimismo, compartió que la producción es un reflejo de la mirada que el propio Olguín posee “dentro de su forma de hacer cine, que es el cine del terror. Aquí se va a un terror, más bien, psicológico“.

El foco principal apunta a la soledad que la pareja enfrenta debido a su aislamiento de la sociedad.

“No tienen a nadie que los ayude. No hay familiares, no hay parientes, no hay nada. Son dos viejos encerrados en esta casona que se tienen en uno al otro. Jorge Olguín dice que es una película de amor, también, una película de contención“, expuso la actriz.

Siendo esta la primera vez que el matrimonio actúa en conjunto en la pantalla grande, Jorge Carrasco destacó el buen entendimiento que tuvieron con el director y su conexión con la trama misma: “Nos vaciamos en la película frente a toda esta temática de ser viejos. De estar en la última etapa de la vida”.

También hizo una reflexión en torno a las semejanzas de la historia que representan en la ficción con una realidad que, día a día, enfrentan miles de adultos mayores a lo largo del país.

“La cotidianeidad prolongada es exquisita en muchas cosas, en el contacto, pero también es una separación de la sociedad. Estamos fuera, no nos contemplan. No existimos, casi, para el resto; es complicado eso, el mundo se vuelve más hostil. Somos personas que pueden ser pasadas a llevar y las preocupaciones estatales sobre los viejos son muy malas aquí en Chile”, opinó.

Los “valores trastocados” de la clase media

Desde 1989 hasta 2011, ambos acompañaron a miles de familias, representando en televisión abierta a un típico matrimonio chileno con los roles de Guillermo Venegas y Silvia Maturana.

Hoy, basándose tanto en el criterio interpretativo de Los Venegas como en su propia experiencia, este par de vecinos de larga data de la comuna de La Florida hace un análisis, más bien, crítico de las prioridades de la sociedad actual.

“Yo veo una clase media que sí ha salido adelante a costa de sacrificio y todo, pero creo que los valores están un poquito trastocados. Creo que el énfasis en tener el mejor auto o en tener la ropa de marca o qué sé yo, que te lleva a una sobre exigencia económica, y que a su vez te lleva a trabajar mucho. ¿Hasta qué punto eso es importante?“, cuestionó Carrasco.

“Y la comunicación”, compartió, a su vez, su esposo. “Ahora el teléfono forma parte de los cuchillos, del servicio, está al lado siempre. Y la comunidad que hubo en el tiempo nuestro, de comer juntos y de ver algo juntos desaparece (…). Mi visión es que los celulares te chupan la vida. Y estai ahí, pero no estás con los demás. Y eso es una soledad metafísica”, finalizó.