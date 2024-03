Ana Tijoux deslumbró al público asistente en el último día de Lollapalooza Chile.

En la quinta participación de su carrera en la edición local del festival de música, la rapera chilena ofreció un espectáculo enérgico y cargado de mensajes sociales. Su actuación también contó con un invitado especial: Pablo Chill-E, junto a quien interpretó la colaboración Dime qué.

Así, desde el Alternative Stage, cautivó a la audiencia con una amalgama de temas provenientes de su último disco de estudio, Vida -su proyecto más reciente tras una década sin lanzar álbumes-, mismos que estuvieron entremezclados con clásicos de su repertorio.

CNN Magazine conversó junto a Tijoux, donde entregó algunas de sus primeras impresiones una vez finalizado su show.

“Me siento muy contenta. Agradecida del cariño. Superagradecida, esa es la palabra”, expresó, refiriéndose al recibimiento del público local.

También celebró la diversidad etaria que reinó entre los asistentes: “Lo más bonito es ver a diferentes públicos, diferentes edades y cómo a las nuevas generaciones les van haciendo sentido tus letras“.

Reflexionó, además, sobre larga espera tras el lanzamiento de Vida: “Era necesario esperar un buen rato. Y son los procesos personales. Hay toda una cosa que yo entiendo, de la expectativa de la industria”.

También se mostró optimista ante la nueva generación de artistas nacionales: “Es parte de un proceso. Son lenguajes de una nueva juventud. Yo voy a cumplir 47, entonces evidentemente no lo entiendo todo, ¿cachai? Pero no tengo por qué entenderlo, si esa es la magia, también“.

Resaltó, a la vez, la coincidencia temporal que tuvo lugar en 2023, a 50 años desde el surgimiento del género hip-hop y el golpe de Estado.

Asimismo, realzó la impunidad persistente en este último punto, así como la importancia de aprender de la historia para evitar la repetición de injusticias.

“No puedo hablar por el resto, hablo por mí. Creo que, por la gente que me rodea y la historia de mi familia, tiene que ver con ese lugar de no sentir que la justicia llega, que siempre es una deuda histórica“.

Sin embargo, respecto a la posibilidad de participar en el Festival de Viña del Mar a futuro, Tijoux mostró una perspectiva menos entusiasta. Al ser consultada sobre esta opción, manifestó: “¿La verdad? No lo he pensado. O sea, no es no lo niegue, pero hay otras cosas que me atraen más”.

Y en esa línea, explicó que le “encantaría hacer un festival abierto con todas mis colegas raperas. Un festival de hip-hop y de muchas colegas mujeres; entre DJs, productoras, MCs. Eso me quita más el sueño”.

Para los próximos meses, Ana Tijoux ya tiene agendadas fechas en Estados Unidos, Europa y Chile.