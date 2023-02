La cantante mexicana Ana Gabriel anunció que se retirará de los escenarios durante un concierto que tuvo lugar el pasado fin de semana en Estados Unidos.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios“, señaló la artista. “Estoy cansada, porque tengo derecho a vivir, tengo a derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”.

En esa línea, y pese a no entregar mayores detalles, sinceró: “dije que cuando yo me retiraba iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año“.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ❥ (@0_jocabed) February 26, 2023

Abucheos por hablar de política

El anuncio ocurrió luego de ser abucheada tras hablar de la situación política de países como Nicaragua, Cuba, México y Venezuela durante un concierto.

“Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad se está hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan una libertad total“, comenzó diciendo la intérprete de Simplemente amigos.

Asimismo, manifestó: “no soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos”.

“Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y no me van a escuchar hablar”, agregó la artista.