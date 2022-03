Junto a Regina Hall y Wanda Sykes, Amy Schumer será una de las anfitrionas de la ceremonia que dará vida a la edición número 94 de los Oscar. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, se espera que la noche del domingo 27 de marzo esté marcada por la contingencia bélica que se vive en Europa.

Según el sitio Variety, la comediante quería ir a la primera fuente y tener de invitado vía satélite al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. “Creo que hay mucha presión en el sentido de que por un lado la gente quiere por una noche olvidarse de todo, pero por otro lado, hay tantos ojos y oídos en este show”, le dijo a Drew Barrymore en un capítulo de su talk show canadiense.

“Creo que es una gran oportunidad para por lo menos comentar respecto de un par de cosas. Tengo algunos chistes que ponen el foco en la situación actual. Es decir, hay tantas cosas terribles pasando que es difícil enfocarse en solo uno”, explicó.

La protagonista y guionista de Esta chica es un desastre aseguró que propuso la idea a los organizadores. “Yo quería que encontráramos la manera de tener a Zelensky vía satélite o un video grabado o algo. Yo no tengo miedo de ir ahí, pero no soy yo quien produce los Oscar”, dijo, dando a entender que su idea no había sido aceptada.

Mientras tanto, este lunes el presidente de Ucrania ha reiterado su pedido a los países de Europa de “cerrar todos los puertos a los barcos rusos” y ha defendido que “nadie tiene derecho a destruir el continente”.

“Esta es la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, aseveró mientras las negociaciones entre Rusia y Ucrania no logran prosperar.

