Pedro Almodóvar estuvo en el programa de series y cine La Script, donde habló sobre el éxito de Pedro Pascal y explicó que la razón por la cual el chileno no asistió al Festival de Cannes es porque se está preparando físicamente para su papel en Gladiador 2.

¿Qué paso?

El director del cortometraje de western gay Strange Way fo Life, protagonizado por Pascal y Ethan Hawke, estuvo en compañía del elenco en Cannes, excepto el actor chileno.

En esa ocasión, se especuló sobre la ausencia de Pascal y se indicó que no asistió debido a que acompañó a su hermana Lux en su graduación de Juilliard, en Nueva York. Sin embargo, de acuerdo a Almodóvar, Pedro Pascal además se estaba preparando para la película Gladiador 2.

A comienzos de mayo, se dio a conocer que Pascal estaba en la última fase de negociación para unirse a la secuela de Gladiador, dirigida por Ridley Scott, rumor que fue confirmado por Almodóvar durante la entrevista.

¿Qué dijo el director?

La conductora del programa La Script, María Guerra, le comentó a Almodóvar que notó “desolación por los pasillos” por la falta de Pedro Pascal durante el Festival de Cannes, ante lo cual el director indicó que se debía a que “está en un proceso físico duro, porque le han llamado para hacer un personaje importante en Gladiador 2“.

Almodóvar relató que al principio pensaba que el personaje sería un emperador, similar al de Joaquín Phoenix en la película anterior (quien interpretó a Julio César), pero no: Pedro Pascal será un gladiador y por ello debe “tener tableta”, explicó el director, refiriéndose a los abdominales marcados.

Y añadió que “el cuerpo de Pedro es uno de los más deseados, pero no uno de los de tableta. Entonces, el pobre está con una dieta rigurosa y unos ejercicios también brutales para conseguir el cuerpo del gladiador“.

“Pero Ridley Scott, ¿cómo ha podido hacer eso?”, expresó María Guerra en respuesta.

“La épica lo va a perseguir hasta terminar con él”

Durante la entrevista, Pedro Almodóvar también habló sobre el éxito de la carrera de Pascal y destacó la versatilidad del actor: “Es muy dotado para diferentes géneros”.

Aunque, por esa misma razón, mostró su preocupación por el rumbo que está tomando su carrera: “La épica lo va a perseguir hasta extenuarlo y terminar con él”.

“Pedro era cada vez más y más grande y hemos tenido que pagar el precio de que se convirtiera en alguien tan absolutamente popular”, señaló tras explicar que lo fichó justo cuando estaba preparándose para filmar la primera temporada de The Last of Us.