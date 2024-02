El puntapié inicial de la comedia en Viña 2024 llegará a manos de una mujer: Alison Mandel.

En su actuación reposa la expectativa de despertar las primeras risas en el público asistente a la 63° edición del festival. Tarea ardua, pero no imposible, sobre todo al considerar el paso triunfal que ya tuvo en el mismo escenario en 2018.

A sus 40 años, esta actriz santiaguina criada en Macul cuenta con una trayectoria en diversos rubros del espectáculo, entre los que destacan la televisión, el teatro, el cine, y el stand-up comedy.

En esta nota, ahondaremos en algunos datos que, quizá, no conoces de ella.

Sus inicios en televisión

Fue su incorporación en 2010 al reparto de El Club de la Comedia (2007-2014) lo que la convirtió en un rostro reconocido a nivel país, pero muchos años antes, participó en otro estelar tan o más exitoso.

En 2003, con apenas 20 años, tuvo un breve paso por el programa de talentos Rojo, Fama Contra Fama. “Hice como cinco castings para quedar. Y esos castings masivos que habían, en que tú mandabai un video”, recordó en Buenas noches a todos, de TVN.

Tras ser seleccionada, la llamaron a otra audición; esta vez, en las mismas instalaciones de la señal pública. De esa forma, se hizo de una vacante oficial entre los postulantes a la tercera generación de bailarines.

“En esa época, Rojo la llevaba y yo estaba súper ilusionada… pero me echaron al tiro. Y después me llamaron para el repechaje y yo misma me autocensuré, dije que no. Yo creo que no era lo mío'”, reflexionó, entre risas.

Luces y espectáculo: Un amor que viene de familia

Alison es sobrina del pintor Carlos “Bororo” Maturana y nieta de Gabriel Maturana, actor que interpretaba al Señor Mandiola en el mítico programa de humor chileno Jappening con Ja (1978-2004).

“De él aprendí la regla de que una función jamás se suspende”, contó a La Tercera hace casi una década. Llueve o truene, el show siempre debe continuar. “No lo hice cuando murió mi abuela paterna. Había llorado todo el día y estaba hinchada y roja. Tuve que subirme al escenario maquillada en exceso”, recordó en el mismo medio.

Como familia, a Maturana “lo esperaban toda la semana para verlo”. En una entrevista televisiva, recordó: “Una vez nos llevó a la tele, y yo vi las luces y todo, y dije: Oh, me encanta esto”.

Goza de una infancia repleta de memorias protagonizadas por sus abuelos maternos, pues estos vivían en su casa, junto a sus padres y hermanos, en la comuna de Macul. Recuerda que Maturana “era lo máximo y además, era muy fan mío, me seguía a todas partes”.

Aunque falleció en 2004, en la actualidad, una parte muy importante de su vida le hace rememorarlo a diario: “Mi hijo se parece mucho a él y a Bororo. Son iguales”, asegura. “Yo pienso que debe estar chocho en alguna parte“.

Maternidad: Un largo y arduo camino

Lleva ocho años casada con Pedro Ruminot, otro destacado exponente del humor nacional. La pareja formó una familia junto a Diego y Facundo, los dos niños previos del comediante, y a quienes la misma Alison ha afirmado en múltiples ocasiones considerar propios.

En 2020, dieron la bienvenida a Baltazar, su tercer hijo y el primero que concibieron en común. Pero su nacimiento no estuvo exento de dificultades; a lo largo de los cuatro años que intentó quedar embarazada, lamentó dos pérdidas.

Durante el proceso de parto, además, la artista fue diagnosticada con dos inercias uterinas. Estas le provocaron hemorragia grave, al punto de poner su vida en riesgo.

“En un momento, (Alison) me agarra la mano y me dice: ‘Me estoy muriendo, cuida a Baltazar’. Y yo quedé en shock. Y claro, estaba desangrándose, y entraron los doctores”, contó Ruminot en un capítulo de Socios de la Parrilla, de Canal 13.

Cuando su nombre fue anunciado en la cartelera de este año, la actriz confesó que le emocionaba mucho hacer la reflexión en torno a cómo, en algún momento, llegó a creer que jamás retomaría el punto en el que quedó su vida laboral antes de ser madre.

Esta faceta ha provocado un antes y después en ella. Junto a su amiga, la también comediante Chiqui Aguayo, impulsaron Primerizas en plena pandemia.

El proyecto llegó lejos, y en diversos formatos: transmisiones en vivo de Instagram, un libro (Manual de Primerizas), un podcast e incluso presentaciones de stand-up en vivo del dúo.

A comienzos de 2023, además, comenzó a conducir Alison Mandel: Aprendiendo a Crecer, transmitido por 13C.

El programa, que también cuenta con un canal de YouTube, es descrito como una “comunidad de mamás y papás con contenido entretenido e informativo”.

Como anfitriona, explora aspectos de la crianza a través de conversaciones de diversa índole, y sus invitados varían desde profesionales especializados hasta amigos que simplemente comparten sus experiencias con el público.

Entre los videos más vistos, hay un recuento de los primeros meses de maternidad de la actriz Begoña Basauri; consejos de la ginecóloga Loreto Vargas sobre cómo abordar la sexualidad post-parto y el manejo de los trastornos del sueño y virus de invierno junto a Romané Minieri (conocida en redes sociales como “Dra. Dato”).

Su debut en Viña fue peak de sintonía

La única presentación anterior de Alison en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se remonta al año 2018.

Era viernes y le tocaba el segmento humorístico en medio de dos exponentes muy reconocidos del género latino: Jesse & Joy y Prince Royce. Sin embargo, fue su show el que marcó la máxima sintonía de la que fuera la cuarta jornada de esa edición: 39 puntos de rating.

Además, el publico asistente a las dependencias de la Quinta Vergara también celebró su desplante, ya que decidió otorgarle los dos máximos galardones: Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

En la conferencia de prensa previa a presentarse, admitió tener una particular cábala: besar el escenario. “Puede ser en cualquier momento del día, la idea es que me cuide”, afirmó.

Aunque aún no es sabido si la replicará o no en esta edición, los monólogos que ha dado en distintos escenarios cuentan con el respaldo de millones de vistas.

