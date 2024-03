Álex Ortiz, ex “Flaite Chileno”, llegará por primera vez al Festival de Viña.

En una noche marcada por debuts y música argentina, el humorista de 39 años saldrá a la Quinta Vergara después de María Becerra en la apertura y precediendo el cierre definitivo de la 63° edición junto a Trueno.

Ortiz ya adelantó que presentará una rutina en la que trabajó antes y después de su éxito en Olmué.

Además, se irá a la segura: incluirá en ella elementos que ya ha probado antes en festivales, casinos y bares.

De la cocina a los escenarios

Oriundo de la capital, tiene 39 años, pasó su infancia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y previo a su transformación como comediante, desarrolló una conexión con la gastronomía que abarcó casi una década.

Durante este periodo, se especializó en la preparación de sushi, escalando desde trabajar en cocina hasta tomar las riendas de la misma.

“Yo primero trabajaba en cocina. Me iba bien, después me hice cargo de la cocina y después dije: ‘Ya, voy a hacer un sushi’. Y posteriormente, me comenzó a gustar la comedia”, explicó en 2022 a Luis Slimming durante el programa Entre broma y broma.

Antes de consolidarse en el stand-up comedy, ganó notoriedad a través de su cuenta de X, @elflaitechileno, en la cual abordaba la contingencia nacional con un enfoque humorístico.

Su vida dio un giro radical cuando decidió aventurarse en el mundo del humor y comenzó a mostrar su rutina en diversos bares de Chile.

Debutó en certámenes de índole masiva con el Festival de Talca 2019. Allí, interpretó a su característico personaje “Flaite Chileno” frente a una audiencia de más de 150 mil personas. Tan pronto comenzó a adquirir popularidad, tomó la decisión de comenzar a utilizar su verdadero nombre. Ya con él, obtuvo una aplaudida presentación en la última edición del Festival del Huaso del Olmué. Sobre el escenario de la Región de Valparaíso, desplegó un exitoso show que estuvo marcado por referencias a la pandemia de COVID-19.

La evolución desde el “Flaite Chileno” a Álex Ortiz

Con su personaje de “Flaite Chileno” logró notoriedad en redes sociales, principalmente en X, donde se “uniformaba” con una camiseta de fútbol, peluca y anteojos de sol.

Tiempo después, tomó la decisión de dejar al personaje y cambiar radicalmente el estilo de sus rutinas, alejándose más de los garabatos y chistes con doble sentido característicos de su emblemático álter ego.

“Cuando hacía el “Flaite Chileno”, me fijaba en la vida de barrio de una población. Quería mostrar lo bueno. Pero finalmente, me salí del personaje y cambié porque no quería caer en estereotipos”, reflexionó en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Ortiz (@flaitechileno)



Su madre también intercedió en esta decisión.

“Mi vieja me pidió que bajara la cantidad de garabatos. Yo al principio no lo comprendía, porque como “Flaite Chileno” había momentos donde el humor era de la cintura para abajo y chistes súper fuertes, además de las historias de barrio”.

El comediante reveló que su ella le señalaba que algunos chistes eran “demasiado ordinarios”, a lo que él respondía que, aunque fuera así, la gente se reía. “Con el tiempo, aprendí que no porque la gente se ría el chiste está bien, y no era la evolución de la comedia que quería proyectar”, reflexionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Bota Cervecera (@labotacervecera)

Presentándose a sí mismo como Alex Ortiz, participó en el Festival del Huaso de Olmué 2023 con éxito, basando su rutina de alrededor de una hora en la nostalgia producto de la pandemia en comparación con los tiempos actuales.

Pese al rotundo giro profesional que dio su foco, no reniega del personaje que lo hizo saltar a la fama: del personaje que lo hizo conocido: “Hacer el “Flaite Chileno” fue parte de mi proceso, de mi carrera. Yo partí haciendo stand-up comedy, y comedy con este personaje, la gente me conoció por eso y no voy a negar que partí haciendo chistes más pasados”, expuso.

En la actualidad, Ortiz tiene 240 mil seguidores en Instagram y muy activo en otras plataformas como Twitch y TikTok.