El cantante mexicano, Alejandro Fernández, realizó una conferencia de prensa en la antesala de su presentación en la edición 2023 del Festival de Viña del Mar, que tendrá lugar la noche martes 21 de febrero.

En ese contexto, se refirió a un registro que se viralizó en redes sociales y donde se le acusó de presentarse en estado de ebriedad en un concierto de la Feria de León, en su país natal.

“Corren muy rápido los chismes, era mi primera presentación del año y estaba muy contento”, comenzó diciendo el mexicano.

En ese sentido, detalló que “tenía dos o tres meses que me había ido a Colorado con Navidad y Año Nuevo, y no había probado una gota de alcohol, ni una copa de vino al almuerzo”.

“Todos los días hacía ejercicio, traía sobrepeso de 20 kilos que no se me había podido quitar y no sé si era estrés o problema que hubiera tenido por la partida de mi padre“, mencionó el cantante.

A su vez, dijo que en plena presentación observó a una fan que vestía una chaqueta que tenía su padre, Vicente Fernández, situación que lo emocionó.

“Se me hizo buen detalle. Me la puse y me quité la charra, me puse la de mezclilla y todo se empezó a salir de contexto (…) la gente que está subiendo eso es gente que no me quiere o me quiere ver mal. “, añadió.

Sobre el video propiamente tal, dijo que se utilizaron “los únicos momentos en donde me veía re mal y había cosas que no me ayudaban. En un momento me agarré el pelo y me lo despeiné”.

“No fue algo premeditado, nunca lo provoqué o quise que sucediera. Me ganó la emoción de que mi hijo estuviera cantando y que recordé a mi padre y empecé a llorar. Me quedé con los ojos hinchados de tanto llorar, físicamente no me veía bien y todo se salió de contexto”, zanjó Fernández.