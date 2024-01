El actor Alec Musser, conocido por su papel en la película Son como niños, falleció de forma repentina a los 50 años.

La noticia fue anunciada en redes sociales por su novia Paige Press. “Hoy es el peor día de mi vida. Estábamos muy felices”, escribió.

“Descansa en paz, amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto (…) Fuiste el mejor prometido que pude pedir”, agregó.

Todavía se desconoce la causa de muerte del actor, quien también trabajó en conocidas producciones como All My Children y Desesperate Housewives.

Diversas figuras de Hollywood despidieron a Musser, entre ellos Adam Sandler. “Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido“, señaló en X (ex Twitter).

“Era un hombre maravilloso, divertido y bueno. Mis pensamientos están con Alec Musser y su familia y estoy enviando todo mi amor. Era un gran amor de persona”, añadió.

I loved this guy. Cannot believe he is gone. Such a wonderful, funny good man. Thinking of Alec Musser and his family and sending all my love. A true great sweetheart of a person. pic.twitter.com/aBDEDvsq6N

— Adam Sandler (@AdamSandler) January 14, 2024