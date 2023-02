El cantante chileno estadounidense, Alberto Plaza, se refirió al Festival de Viña del Mar, certamen donde comenzó su carrera musical en 1985 con el tercer lugar en la competencia internacional con Que cante la vida.

En conversación con Emol, el cantautor declaró que ya no ve el evento ni le interesa. “El Festival para mí dejó de tener el contenido que más me gusta. Prefiero quedarme con el Festival que se hacía antes, la música que me gustaba estaba ahí, ahora no hay contenido que me pudiera gustar“, expresó.

Asimismo, aclaró que “lo que no dice que deje de ser interesante. La música de hoy es lo que se escucha más en las radios, están respondiendo a lo que la gente está escuchando, pero no es de mi gusto”.

Respecto a las críticas a algunos artistas por el uso del playback, Plaza expresó que “me gusta escuchar cantar a los cantantes. Pero si uno decide tomar otro camino o utilizar recursos como esos, es problema de ellos y el público juzgará. Pero yo tengo mi gusto y es escuchar la voz”.

“No es poco común. Incluso algunos lo usan cuando están mal de la voz. Hoy hay tantos recursos tecnológicos que uno tiende a creer o pensar que en el futuro se va a ver mucho entre la mezcla de lo humano y la máquina. Por suerte yo nunca he tenido que recurrir a eso, tengo un área protegida en la garganta, y siempre he tenido buena voz”, dijo.

Finalmente, y respecto al humor, el artista nacional se refirió a su polémica en 2017 con “Chiqui” Aguayo, luego de criticar el uso de garabatos.

“Terminó siendo una polémica entre ella y yo. Pero no me dirigí a ella, sino que al contenido de los artistas del humor en Viña, y no solo en el contenido, sino que más bien en la forma. Era una observación y crítica dura a la forma en que hacen humor. Yo no engancho con las formas que se hace hoy humor“, zanjó.