La organización detrás del Festival de Viña 2024 volvió a referirse a la polémica que rodea al popular cantante mexicano Peso Pluma, esta vez ratificando su presentación en el certamen y recalcando que identifican “su prestigio internacional como artista”. Tras ello, Alberto Mayol, autor de la columna de opinión que generó el debate inicial, respondió.

El sociólogo tachó inmediatamente la decisión de los organizadores como una que demuestra “decadencia”, “superficialidad” y “carencia de firma”: “Nunca se había defendido tanto un contrato de trabajo en la historia de Chile. ¿No se puede rescindir un contrato? ¿Qué tipo de divino contrato es? ‘Lo siento, lo queremos sacar, pero no podemos!“, dijo por medio de su cuenta de X.

¿Qué dijo la organización de Viña?

La organización informó que una comisión revisó la opinión de TVN y analizó legalmente la solicitud. En el encuentro estuvieron ambos canales (incluyendo Canal 13) y la Dirección de Concesiones del municipio, quienes abordaron las bases de licitación y el contrato que rige la concesión.

Al término de la instancia, “se consideró que no existen atribuciones jurídicas ni contractuales para decidir sobre la petición realizada por el directorio de TVN”. Las áreas legales de los canales y la Dirección de Concesiones del municipio ratificaron que no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación de Peso Pluma, sumado a que los descargos no se realizaron en los plazos estipulados en las bases de licitación y anexos de esta.

De este modo, se decidió mantener su participación en Viña 2024.

“La organización del certamen identifica el prestigio internacional de Peso Pluma como artista. Su música, además de millones de escuchas en todas las plataformas, está presente también en importantes escenarios, siendo confirmado el día de ayer para Coachella, uno de los tres festivales más grandes del mundo”, sentenciaron.