Alan White, legendario baterista del grupo británico de rock progresivo Yes, murió este jueves a los 72 años, informó su familia en un comunicado.

“Nuestro amado esposo, padre y abuelo falleció a la edad de 72 años en su casa del área de Seattle luego de una breve enfermedad“, señala la publicación.

“Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo, compañero de banda para unos pocos elegidos y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, agregan.

Además de Yes, White tocó en The Downbeats, The Gamblers y en la Plastic Ono Band, el grupo formado por John Lennon y su esposa Yoko Ono, donde también colaboró con George Harrison.

En 1972, el baterista se unió a la banda inglesa Yes en reemplazo Bill Bruford, quien se fue a tocar con King Crimson. White es coautor de docenas de temas del grupo y tocó en más de 40 de los álbumes de la formación.

Desde la banda confesaron estar “conmocionados y atónitos” por la noticia de la muerte de White. Revelaron que estaban esperando una próxima gira por el Reino Unido y el 50° aniversario de la llegada del baterista al grupo.

La artista y activista Yoko Ono lo recordó como un “baterista maravilloso que fue una parte esencial del sonido de Imagine, Instant Karma! y más grabaciones (..) Él siempre fue gentil, amable y de buen humor. Fuimos bendecidos de que fuera parte de nuestra familia“.

Alan White was a wonderful drummer who was an essential part of the sound of ‘Imagine’, ‘Instant Karma!’ & more recordings. He was always gentle, kind & good humoured. We were blessed he was part of our family.

