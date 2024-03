(CNN) – No, en realidad no hubo ninguna confusión de sobres durante la ceremonia de los premios Oscar este domingo, aunque el público no entendió muy bien lo que ocurrió cuando Al Pacino anunció casualmente que Oppenheimer había ganado el premio a la mejor película.

La estrella de El Padrino reveló el ganador del máximo galardón de la noche con estas palabras: “Estaban nominadas diez películas maravillosas, pero solo una se llevará el premio a la mejor película. Tengo que abrir el sobre para eso, y lo haré. Aquí viene. Y mis ojos ven ‘Oppenheimer‘. Sí. Sí“.

El rápido y casual anuncio de Pacino generó una pausa entre algunos en el Teatro Dolby, antes de que el público comenzara a aplaudir y la orquesta empezara a tocar mientras el reparto y el equipo de Oppenheimer se dirigían al escenario.

En un comunicado emitido este lunes a través de un representante sobre el momento un tanto confuso, Pacino dijo que su presentación fue un reflejo de las instrucciones que le dieron los productores de la retransmisión.

“Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien una elección de los productores para que no se repitieran, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, dijo en un comunicado. “Me sentí honrado de formar parte de la velada y opté por seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio“.

De hecho, en un esfuerzo por evitar que el espectáculo se alargara al final de la noche, durante toda la retransmisión de los Oscar se emitieron fragmentos de varias de las nominadas a la mejor película. (El espectáculo acabó por terminar temprano).

Pacino añadió: “Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que se sintieron menospreciados por este descuido, y por eso sentí que era necesario hacer esta declaración“.

Este mismo lunes, una fuente cercana a la producción dijo a CNN lo mismo: que la entrega de Pacino formaba parte de una “decisión creativa predeterminada”, y que el legendario actor “nunca debió anunciar los nominados” antes de revelar el ganador.

Pacino recibió instrucciones de ser bastante rápido en el escenario, según esta fuente de producción, pero la forma en que pronunció la frase fue un giro propio de Pacino.

“La forma en que lo anunció al final fue simplemente Al Pacino siendo Pacino“, dijo la persona.

Momentos antes de que Pacino subiera al escenario, el presentador de los Oscar, Jimmy Kimmel, bromeó sobre la necesidad de romper el sobre en el que figuraba el nombre de Emma Stone como mejor actriz por Poor Things, una referencia a la confusión de la mejor película de 2017, cuando La La Land fue nombrada ganadora accidentalmente antes de que se anunciara que Moonlight había ganado en realidad.

Según Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, la entrega de Pacino no fue una repetición de pasados dramas de los Oscar.

“Todo fue de maravilla”, dijo Kramer a The New York Times. “Simplemente se estaba divirtiendo ahí arriba“.