Al Pacino revela que estuvo a punto de morir de COVID-19: Se le detuvo el pulso por varios minutos

El legendario actor ganador del Óscar contó que, cuando logró recuperar el conocimiento, lo primero que vio fue a seis paramédicos y dos doctores en la sala de estar de su casa.

(CNN) — Al Pacino ha revelado que estuvo cerca de morir de COVID-19 en 2020, y compartió su opinión sobre qué es lo que pasa después de la muerte.

En conversaciones con The New York Times y la revista People, el actor ganador del Óscar relató su experiencia tras contraer el virus y haber tenido el pulso detenido durante algunos instantes.

Pacino, de 84 años, dijo al Times en una amplia entrevista que comenzó a sentirse “inusualmente mal” y luego desarrolló fiebre y se deshidrató. “Estaba sentado en mi casa y me había ido”, dijo. “No tenía pulso”.

“Estás aquí, ya no estás. Pensé: Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos. No tienes nada. Qué mezcla extraña”, comentó el actor de Scarface sobre su experiencia cercana a la muerte.

Según relató, en cuestión de minutos, una ambulancia se presentó en su domicilio. Posteriormente, recobró el conocimiento con seis paramédicos y dos doctores en la sala de estar de su casa.

“Llevaban unos trajes que parecían como de astronautas o algo así”, dijo al diario. “Fue impactante abrir los ojos y ver aquello. Estaban todos a mi alrededor y decían: ‘Ha vuelto. Está aquí’”.

En una entrevista con People, Pacino relató que volvió en sí con una sensación de confusión. “Miré a mi alrededor y pensé: ¿Qué me ha pasado?’”.

El veterano del cine afirmó que se cuestiona si realmente murió, “a pesar de que todo el mundo” lo dio por muerto. “Pensé que había experimentado la muerte. Puede que no. No creo que lo haya hecho, la verdad. Sé que logré sobrevivir”.

Dio crédito a su “gran asistente”, por contactar inmediatamente con los paramédicos cuando su enfermera le confirmó que ya no tenía pulso. “Hizo que vinieran, porque la enfermera que me atendía dijo: ‘No le noto el pulso a este tipo’”, recordó.

Cuando desde People le preguntaron si el susto de salud cambió su forma de vivir la vida, Pacino respondió: “En absoluto”.

Pero eso no quiere decir que la experiencia dejara al actor sin cambios.

Pacino, que actualmente se prepara para una adaptación cinematográfica de King Lear (El rey Lear), de Shakespeare, confirmó a The New York Times que la experiencia tuvo un efecto metafísico.

“No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí”, explicó. “Como dice Hamlet: ‘Ser o no ser’; ‘Es un país desconocido, de cuyas orillas ningún viajero vuelve’. Y dice dos palabras: ‘Nunca más’. Era nunca más”, añadió Pacino.

“Te has ido. Nunca lo había pensado en mi vida. Pero ya conocen a los actores, suena bien decir que una vez me morí. ¿Qué es cuando ya no hay más?”.

La experiencia de Al Pacino, en tanto, se detalla en su autobiografía, Sonny Boy, que se publicará este martes.