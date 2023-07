(EFE) – El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunció la madrugada de este jueves que las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) culminaron sin éxito.

“SAG-AFTRA negoció de buena fe y estaba ansioso por llegar a un acuerdo, (…) pero las respuestas de la AMPTP a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes“, expresó la presidenta de la unión, Fran Drescher, a través de un comunicado publicado en la página oficial de la institución.

SAG-AFTRA’s negotiating committee voted unanimously to recommend to the National Board a strike of the Producers-SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Contracts which expired July 12, 2023, at 11:59 p.m. PT.

SAG-AFTRA’s National Board will vote Thursday morning on whether to strike. https://t.co/ZoDmoDYZc0

— SAG-AFTRA (@sagaftra) July 13, 2023